В Москве задержали мужчину, проникшего в школу

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, проникшего на территорию школы на юге Москвы, сообщается на Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, проникшего на территорию школы на юге Москвы, сообщается на сайте ведомства.

"Во время патрулирования экипаж получил сигнал "тревога" из охраняемой школы, расположенной на Варшавском шоссе. Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили в одном из коридоров образовательного учреждения неизвестного гражданина в состоянии сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчина, не предъявивший внятных объяснений своего нахождения в школе, сел у стены и вскоре уснул. Отмечается, что по словам охранника, ранее неизвестный громко нецензурно выражался и проявлял агрессию.