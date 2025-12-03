Рейтинг@Mail.ru
13:53 03.12.2025
В Москве задержали мужчину, проникшего в школу
В Москве задержали мужчину, проникшего в школу
Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, проникшего на территорию школы на юге Москвы, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.12.2025
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве задержали мужчину, проникшего в школу

Росгвардия задержала проникшего в школу на юге Москвы мужчину

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПатрульная машина Росгвардии
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Патрульная машина Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, проникшего на территорию школы на юге Москвы, сообщается на сайте ведомства.
"Во время патрулирования экипаж получил сигнал "тревога" из охраняемой школы, расположенной на Варшавском шоссе. Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили в одном из коридоров образовательного учреждения неизвестного гражданина в состоянии сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что мужчина, не предъявивший внятных объяснений своего нахождения в школе, сел у стены и вскоре уснул. Отмечается, что по словам охранника, ранее неизвестный громко нецензурно выражался и проявлял агрессию.
Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
