https://ria.ru/20251203/moskva-2059503692.html
В Москве задержали мужчину, проникшего в школу
В Москве задержали мужчину, проникшего в школу - РИА Новости, 03.12.2025
В Москве задержали мужчину, проникшего в школу
Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, проникшего на территорию школы на юге Москвы, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:53:00+03:00
2025-12-03T13:53:00+03:00
2025-12-03T13:53:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7927d6498eb3453839d938ce2914029.jpg
https://ria.ru/20251203/delo-2059445654.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791717_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8d0229a976a1f779c6d39868b39f6b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве задержали мужчину, проникшего в школу
Росгвардия задержала проникшего в школу на юге Москвы мужчину
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, проникшего на территорию школы на юге Москвы, сообщается на сайте
ведомства.
"Во время патрулирования экипаж получил сигнал "тревога" из охраняемой школы, расположенной на Варшавском шоссе. Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили в одном из коридоров образовательного учреждения неизвестного гражданина в состоянии сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что мужчина, не предъявивший внятных объяснений своего нахождения в школе, сел у стены и вскоре уснул. Отмечается, что по словам охранника, ранее неизвестный громко нецензурно выражался и проявлял агрессию.
Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.