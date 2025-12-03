Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные будет такая же погода, как сегодня. Несмотря на то, что фон давления довольно высокий, небо будет облачным, местами будут приниматься небольшие осадки. Днем это типа мороси, ночью где-то местами это будет такая мелкая снежная крупа. Но существенно на нашем с вами пейзаже это никак не скажется. Температура в ночные часы слабо отрицательная, то есть около нуля. Дневная - слабо положительная, в пределах плюс одного - плюс трех градусов, не более того", - рассказала Позднякова

Она отметила, что практически до середины следующей недели сохранится очень теплая погода с фоном температуры выше климатической нормы на четыре - пять градусов. Погоду определяет антициклон, но он носит черты осеннего антициклона, и поэтому ждать от него прояснений пока не приходится.