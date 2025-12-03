https://ria.ru/20251203/moskva-2059503263.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Облачная погода, небольшие осадки и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 03.12.2025
общество
москва
татьяна позднякова
день народного единства
москва
общество, москва, татьяна позднякова, день народного единства
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, День народного единства
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные будет такая же погода, как сегодня. Несмотря на то, что фон давления довольно высокий, небо будет облачным, местами будут приниматься небольшие осадки. Днем это типа мороси, ночью где-то местами это будет такая мелкая снежная крупа. Но существенно на нашем с вами пейзаже это никак не скажется. Температура в ночные часы слабо отрицательная, то есть около нуля. Дневная - слабо положительная, в пределах плюс одного - плюс трех градусов, не более того", - рассказала Позднякова
Она отметила, что практически до середины следующей недели сохранится очень теплая погода с фоном температуры выше климатической нормы на четыре - пять градусов. Погоду определяет антициклон, но он носит черты осеннего антициклона, и поэтому ждать от него прояснений пока не приходится.
"Людям уже хочется в это темное время года увидеть хотя бы снег или солнечные лучи для того, чтобы освещенность воздуха увеличилась. Но, к сожалению, пока это не прогнозируется", - добавила синоптик.