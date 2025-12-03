Сквер возле Благовещенской церкви обновили на востоке Москвы

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили сквер около Благовещенской церкви на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках благоустройства территории, прилегающей к БКЛ "Сокольники", привели в порядок сквер около Благовещенской церкви, через который проходит маршрут к станции. Теперь там создано комфортное пространство для тихого отдыха с современным освещением, удобными скамейками и зелеными насаждениями", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что планировка сквера осталась прежней - центральная аллея с круглой площадкой посередине и две боковые, соединенные с ней. На прогулочных дорожках заменили покрытие общей площадью почти 925 квадратных метров.

"Хорошее освещение является важной составляющей формирования комфортной городской среды, поэтому в обновленном сквере оборудовали 14 пятиметровых уличных торшеров в историческом стиле. Они напоминают старинные газовые фонари, но светят довольно ярко за счет светодиодных светильники. Установили лавочки, перголы с качелями, провели озеленение - высадили липы и сирень, разбили 1,5 тыс. квадратных метров газона и почти 170 "квадратов" цветников из многолетников", - добавил он.