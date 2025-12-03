https://ria.ru/20251203/moskva-2059503109.html
Сквер возле Благовещенской церкви обновили на востоке Москвы
Сквер возле Благовещенской церкви обновили на востоке Москвы
Сквер возле Благовещенской церкви обновили на востоке Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили сквер около Благовещенской церкви на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и...
Сквер возле Благовещенской церкви обновили на востоке Москвы
На востоке Москвы обновили сквер около Благовещенской церкви
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили сквер около Благовещенской церкви на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках благоустройства территории, прилегающей к БКЛ "Сокольники", привели в порядок сквер около Благовещенской церкви, через который проходит маршрут к станции. Теперь там создано комфортное пространство для тихого отдыха с современным освещением, удобными скамейками и зелеными насаждениями", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что планировка сквера осталась прежней - центральная аллея с круглой площадкой посередине и две боковые, соединенные с ней. На прогулочных дорожках заменили покрытие общей площадью почти 925 квадратных метров.
"Хорошее освещение является важной составляющей формирования комфортной городской среды, поэтому в обновленном сквере оборудовали 14 пятиметровых уличных торшеров в историческом стиле. Они напоминают старинные газовые фонари, но светят довольно ярко за счет светодиодных светильники. Установили лавочки, перголы с качелями, провели озеленение - высадили липы и сирень, разбили 1,5 тыс. квадратных метров газона и почти 170 "квадратов" цветников из многолетников", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее в районе станции БКЛ "Сокольники" привели в порядок несколько улиц, сквер Огнеборцев, территорию возле главного входа в парк "Сокольники" и памятника Николаю Гастелло. В 2023 году на улице Гастелло обустроили спортивный кластер со скейт-парком, памп-треком, площадкой для стритбола и воркаута.