13:51 03.12.2025
Сквер возле Благовещенской церкви обновили на востоке Москвы
Сквер возле Благовещенской церкви обновили на востоке Москвы
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили сквер около Благовещенской церкви на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках благоустройства территории, прилегающей к БКЛ "Сокольники", привели в порядок сквер около Благовещенской церкви, через который проходит маршрут к станции. Теперь там создано комфортное пространство для тихого отдыха с современным освещением, удобными скамейками и зелеными насаждениями", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что планировка сквера осталась прежней - центральная аллея с круглой площадкой посередине и две боковые, соединенные с ней. На прогулочных дорожках заменили покрытие общей площадью почти 925 квадратных метров.
"Хорошее освещение является важной составляющей формирования комфортной городской среды, поэтому в обновленном сквере оборудовали 14 пятиметровых уличных торшеров в историческом стиле. Они напоминают старинные газовые фонари, но светят довольно ярко за счет светодиодных светильники. Установили лавочки, перголы с качелями, провели озеленение - высадили липы и сирень, разбили 1,5 тыс. квадратных метров газона и почти 170 "квадратов" цветников из многолетников", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее в районе станции БКЛ "Сокольники" привели в порядок несколько улиц, сквер Огнеборцев, территорию возле главного входа в парк "Сокольники" и памятника Николаю Гастелло. В 2023 году на улице Гастелло обустроили спортивный кластер со скейт-парком, памп-треком, площадкой для стритбола и воркаута.
