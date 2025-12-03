В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщину на свидании

Отмечается, что под предлогом сюрприза злоумышленник пригласил женщину к себе в квартиру в Москве, где напал на нее, ударил несколько раз по голове, заставил связать руки и ноги пластиковыми стяжками, а также не менее двух раз ударил ножом в шею. После этого он забрал у потерпевшей телефон, перевел на свои счета более 100 тысяч рублей и скрылся.