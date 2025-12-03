https://ria.ru/20251203/moskva-2059501919.html
В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщину на свидании
В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщину на свидании - РИА Новости, 03.12.2025
В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщину на свидании
Мужчина под предлогом сюрприза на свидании заманил женщину в квартиру в Москве, где избил, ударил ножом и ограбил, злоумышленник задержан, возбуждено уголовное... РИА Новости, 03.12.2025
В Москве задержали подозреваемого в нападении на женщину на свидании
В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на женщину на свидании
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мужчина под предлогом сюрприза на свидании заманил женщину в квартиру в Москве, где избил, ударил ножом и ограбил, злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В дежурную часть отдела МВД России по Даниловскому району
города Москвы
с заявлением о нападении обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что пришла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась несколько недель назад", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что под предлогом сюрприза злоумышленник пригласил женщину к себе в квартиру в Москве, где напал на нее, ударил несколько раз по голове, заставил связать руки и ноги пластиковыми стяжками, а также не менее двух раз ударил ножом в шею. После этого он забрал у потерпевшей телефон, перевел на свои счета более 100 тысяч рублей и скрылся.
"Женщина смогла обратиться за помощью в соседнюю квартиру, где ей помогли сообщить о случившемся в полицию и вызвать скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована", - добавили в МВД.
В результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из домов в Окружном проезде полицейские задержали подозреваемого - ранее судимого 43-летнего жителя Подмосковья
.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ
(разбой). Фигурант заключен под стражу.