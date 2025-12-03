https://ria.ru/20251203/moskva-2059437814.html
В Москве задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
Полиция задержала в Москве двух курьеров, работавших на организаторов схемы по легализации мигрантов, которой воспользовались более тысячи иностранцев, сообщила РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Москве двух курьеров, работавших на организаторов схемы по легализации мигрантов, которой воспользовались более тысячи иностранцев, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предварительно установлено, что с 2024 года неизвестные подыскивали иностранцев, желавших легализовать свое пребывание в России
, и за деньги оформляли им фиктивные уведомления о прибытии, талоны о пересечении границы, а также поддельные аттестаты, дипломы и водительские удостоверения различных стран СНГ
.
"В общей сложности таким способом было организовано незаконное пребывание более 1000 приезжих, а криминальный доход превысил один миллион рублей", - написала Волк
в Telegram-канале.
Она отметила, что на территории одного из столичных вокзалов полиция задержала двух курьеров. В ходе опроса подозреваемые пояснили, что им предложили подработку по доставке по указанным анонимными кураторами адресам поддельных документов.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 15 лет. Фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников криминальной схемы. Кроме того, полицейские разыскивают иностранных граждан, которые приобрели поддельные документы. В отношении данных лиц проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заключила Волк.