В Москве задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Москве двух курьеров, работавших на организаторов схемы по легализации мигрантов, которой воспользовались более тысячи иностранцев, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что с 2024 года неизвестные подыскивали иностранцев, желавших легализовать свое пребывание в России , и за деньги оформляли им фиктивные уведомления о прибытии, талоны о пересечении границы, а также поддельные аттестаты, дипломы и водительские удостоверения различных стран СНГ

"В общей сложности таким способом было организовано незаконное пребывание более 1000 приезжих, а криминальный доход превысил один миллион рублей", - написала Волк в Telegram-канале.

Она отметила, что на территории одного из столичных вокзалов полиция задержала двух курьеров. В ходе опроса подозреваемые пояснили, что им предложили подработку по доставке по указанным анонимными кураторами адресам поддельных документов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 15 лет. Фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.