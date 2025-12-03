Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
10:36 03.12.2025 (обновлено: 11:44 03.12.2025)
В Москве задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
В Москве задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов - РИА Новости, 03.12.2025
В Москве задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов
Полиция задержала в Москве двух курьеров, работавших на организаторов схемы по легализации мигрантов, которой воспользовались более тысячи иностранцев, сообщила РИА Новости, 03.12.2025
россия
москва
ирина волк
снг
общество
россия, москва, ирина волк, снг, общество
Россия, Москва, Ирина Волк, СНГ, Общество
В Москве задержали курьеров, причастных к легализации мигрантов

В Москве задержали двух курьеров, причастных к легализации мигрантов

© Ирина Волк/TelegramЗадержание курьеров, причастных к легализации мигрантов, в Москве
Задержание курьеров, причастных к легализации мигрантов, в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Ирина Волк/Telegram
Задержание курьеров, причастных к легализации мигрантов, в Москве
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Москве двух курьеров, работавших на организаторов схемы по легализации мигрантов, которой воспользовались более тысячи иностранцев, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предварительно установлено, что с 2024 года неизвестные подыскивали иностранцев, желавших легализовать свое пребывание в России, и за деньги оформляли им фиктивные уведомления о прибытии, талоны о пересечении границы, а также поддельные аттестаты, дипломы и водительские удостоверения различных стран СНГ.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В ЛНР пресекли канал незаконной миграции
1 декабря, 11:09
"В общей сложности таким способом было организовано незаконное пребывание более 1000 приезжих, а криминальный доход превысил один миллион рублей", - написала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что на территории одного из столичных вокзалов полиция задержала двух курьеров. В ходе опроса подозреваемые пояснили, что им предложили подработку по доставке по указанным анонимными кураторами адресам поддельных документов.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 15 лет. Фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников криминальной схемы. Кроме того, полицейские разыскивают иностранных граждан, которые приобрели поддельные документы. В отношении данных лиц проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заключила Волк.
Иностранный рабочий смотрит в окно во время рейда по выявлению нелегалов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В СБ сообщили о росте числа раскрытых преступлений, связанных с миграцией
25 ноября, 18:34
 
