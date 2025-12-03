Открытое горение в автосервисе на северо-западе Москвы ликвидировали

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Открытое горение в автосервисе на северо-западе Москвы ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в ведомстве сообщили, что автосервис горит в гаражном комплексе на площади 625 квадратных метров на улице Генерала Белобородова. С огнем борются 27 специалистов и 8 единиц техники. Принятыми мерами в 09.22 мск пожар был локализован.