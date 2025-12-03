https://ria.ru/20251203/moskva-2059412288.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 03.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачно, без существенных осадков, утром местами туман и до плюс двух градусов ожидаются в Москве в среду, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T07:45:00+03:00
2025-12-03T07:45:00+03:00
2025-12-03T07:45:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059183784_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_e5ec673d84f30de5c20f94967bba5778.jpg
https://ria.ru/20251202/zamorozki-2059098332.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059183784_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ca39edcfb21face8524459a678fc0e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду
Тишковец: в Москве в среду ожидаются облачная погода без осадков, местами туман
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Облачно, без существенных осадков, утром местами туман и до плюс двух градусов ожидаются в Москве в среду, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится северо-западной периферией антициклона. В Москве
и по области ожидается преобладание облачной погоды, без существенных осадков, утром местами туман. Ветер юго-западный один-шесть метров в секунду. Температура воздуха ноль - плюс два градуса", - рассказал Тишковец
.
Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба.
"До конца недели характер метеоусловий существенно не изменится", - добавил синоптик.