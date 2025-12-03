https://ria.ru/20251203/moroz-2059399683.html
В Верхоянске зафиксировали температуру ниже 50 градусов
В Верхоянске зафиксировали температуру ниже 50 градусов - РИА Новости, 03.12.2025
В Верхоянске зафиксировали температуру ниже 50 градусов
Морозы ниже 50 градусов установились в арктическом городе Верхоянск Верхоянского района Якутии, сообщает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T04:26:00+03:00
2025-12-03T04:26:00+03:00
2025-12-03T04:26:00+03:00
верхоянск
земля
оймякон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763648730_0:441:2730:1977_1920x0_80_0_0_2e9402ee0f961ffb5562d92340f9eebe.jpg
https://ria.ru/20251202/zamorozki-2059098332.html
https://ria.ru/20251202/buryatiya-2059078594.html
верхоянск
земля
оймякон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763648730_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_47c0dd6d9045fc174317b71785d3e644.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верхоянск, земля, оймякон
Верхоянск, Земля, Оймякон
В Верхоянске зафиксировали температуру ниже 50 градусов
В арктическом городе Верхоянск в Якутии установились морозы ниже 50 градусов
ЯКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Морозы ниже 50 градусов установились в арктическом городе Верхоянск Верхоянского района Якутии, сообщает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Пункты наблюдений ФГБУ "Якутское УГМС", зарегистрировавшие температуру воздуха минус 45 градусов и ниже 3 декабря в 6.00: минус 45 - Депутатский, минус 47 – Куйга, минус 48 – Батагай, минус 51 – Верхоянск", - говорится в прогнозе УГМС на утро среды.
Жительница села Боронук Верхоянского района, что находится в шести километрах от заполярного города Верхоянска
, Нина Потапова рассказала РИА Новости, что с конца ноября в районе продолжаются актированные дни для школьников, дети учатся дистанционно.
"А сегодня во всех школах района 11-классники пишут итоговое сочинение по русскому языку, все остальные сидят по домам", - отметила она.
На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли
претендуют два населенных пункта Якутии — Верхоянск и Оймякон
, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов. В Верхоянске в феврале 1892 года было зафиксировано минус 67,8 градуса.