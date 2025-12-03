Рейтинг@Mail.ru
В Верхоянске зафиксировали температуру ниже 50 градусов
04:26 03.12.2025
В Верхоянске зафиксировали температуру ниже 50 градусов
В Верхоянске зафиксировали температуру ниже 50 градусов - РИА Новости, 03.12.2025
В Верхоянске зафиксировали температуру ниже 50 градусов
Морозы ниже 50 градусов установились в арктическом городе Верхоянск Верхоянского района Якутии, сообщает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу... РИА Новости, 03.12.2025
верхоянск, земля, оймякон
Верхоянск, Земля, Оймякон
В Верхоянске зафиксировали температуру ниже 50 градусов

В арктическом городе Верхоянск в Якутии установились морозы ниже 50 градусов

© Фото : Becker0804 Верхоянск
Верхоянск
© Фото : Becker0804
Верхоянск. Архивное фото
ЯКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Морозы ниже 50 градусов установились в арктическом городе Верхоянск Верхоянского района Якутии, сообщает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Пункты наблюдений ФГБУ "Якутское УГМС", зарегистрировавшие температуру воздуха минус 45 градусов и ниже 3 декабря в 6.00: минус 45 - Депутатский, минус 47 – Куйга, минус 48 – Батагай, минус 51 – Верхоянск", - говорится в прогнозе УГМС на утро среды.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Заморозки вернулись в столичный регион минувшей ночью, заявил синоптик
2 декабря, 07:43
Жительница села Боронук Верхоянского района, что находится в шести километрах от заполярного города Верхоянска, Нина Потапова рассказала РИА Новости, что с конца ноября в районе продолжаются актированные дни для школьников, дети учатся дистанционно.
"А сегодня во всех школах района 11-классники пишут итоговое сочинение по русскому языку, все остальные сидят по домам", - отметила она.
На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии — Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов. В Верхоянске в феврале 1892 года было зафиксировано минус 67,8 градуса.
Пробки на трассе между Иркутской областью и Бурятией - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Синоптик спрогнозировал потепление в Бурятии, где машины застряли в пробке
2 декабря, 01:36
 
