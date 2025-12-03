В Верхоянске зафиксировали температуру ниже 50 градусов

ЯКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Морозы ниже 50 градусов установились в арктическом городе Верхоянск Верхоянского района Якутии, сообщает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Пункты наблюдений ФГБУ "Якутское УГМС", зарегистрировавшие температуру воздуха минус 45 градусов и ниже 3 декабря в 6.00: минус 45 - Депутатский, минус 47 – Куйга, минус 48 – Батагай, минус 51 – Верхоянск", - говорится в прогнозе УГМС на утро среды.

Жительница села Боронук Верхоянского района, что находится в шести километрах от заполярного города Верхоянска , Нина Потапова рассказала РИА Новости, что с конца ноября в районе продолжаются актированные дни для школьников, дети учатся дистанционно.

"А сегодня во всех школах района 11-классники пишут итоговое сочинение по русскому языку, все остальные сидят по домам", - отметила она.