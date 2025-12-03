Молдавская оппозиция намерена инициировать вотум недоверия министрам

КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон не исключает, что в ближайшее время политформирование инициирует в парламенте вотум недоверия в отношении ряда министров из-за катастрофической ситуации, в частности, в энергетическом секторе и сельском хозяйстве.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

« "Не исключаю, что в ближайшее время мы инициируем в парламенте вотум недоверия в отношении ряда министров. Серьёзные проблемы накопились в энергетическом секторе: закупочная цена засекречена, ситуация с тарифами остаётся неясной, а в разгар отопительного сезона власти решили сократить компенсации или вообще лишить их отдельные категории потребителей. Считаю, что министр социальной защиты, как минимум, обязан представить парламенту подробные объяснения", - заявил Додон в эфире молдавского телеканала Rlive.

По его словам, есть серьёзные вопросы и к министру сельского хозяйства, в частности, относительно миллиардных долгов правительства перед фермерами. "По меньшей мере три-четыре министра должны отчитаться перед депутатами о своей работе, и мы намерены добиваться этого", - пояснил он.

В 2023–2024 годах аграрный сектор Молдавии столкнулся с засухой и ростом себестоимости производства. Власти обещали оказать поддержку фермерам через компенсации и кредиты на обновление техники, однако отраслевые ассоциации неоднократно указывали на задержки в выплатах и недостаток системных мер.

В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.