Молдавская оппозиция намерена инициировать вотум недоверия министрам - РИА Новости, 03.12.2025
23:05 03.12.2025
Молдавская оппозиция намерена инициировать вотум недоверия министрам
Молдавская оппозиция намерена инициировать вотум недоверия министрам - РИА Новости, 03.12.2025
Молдавская оппозиция намерена инициировать вотум недоверия министрам
в мире, молдавия, кишинев, украина, игорь додон, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Игорь Додон, Газпром
Молдавская оппозиция намерена инициировать вотум недоверия министрам

Молдавская оппозиция намерена инициировать вотум недоверия нескольким министрам

© Flickr / Guttorm FlatabøЗдание правительства Молдавии
Здание правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Flickr / Guttorm Flatabø
Здание правительства Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон не исключает, что в ближайшее время политформирование инициирует в парламенте вотум недоверия в отношении ряда министров из-за катастрофической ситуации, в частности, в энергетическом секторе и сельском хозяйстве.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год
2 декабря, 23:24
«

"Не исключаю, что в ближайшее время мы инициируем в парламенте вотум недоверия в отношении ряда министров. Серьёзные проблемы накопились в энергетическом секторе: закупочная цена засекречена, ситуация с тарифами остаётся неясной, а в разгар отопительного сезона власти решили сократить компенсации или вообще лишить их отдельные категории потребителей. Считаю, что министр социальной защиты, как минимум, обязан представить парламенту подробные объяснения", - заявил Додон в эфире молдавского телеканала Rlive.

По его словам, есть серьёзные вопросы и к министру сельского хозяйства, в частности, относительно миллиардных долгов правительства перед фермерами. "По меньшей мере три-четыре министра должны отчитаться перед депутатами о своей работе, и мы намерены добиваться этого", - пояснил он.
В 2023–2024 годах аграрный сектор Молдавии столкнулся с засухой и ростом себестоимости производства. Власти обещали оказать поддержку фермерам через компенсации и кредиты на обновление техники, однако отраслевые ассоциации неоднократно указывали на задержки в выплатах и недостаток системных мер.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Эксперт рассказал об экономической ситуации в Молдавии
24 октября, 18:26
 
