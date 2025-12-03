Рейтинг@Mail.ru
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией - РИА Новости, 03.12.2025
19:51 03.12.2025
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ, который отменяет соглашение между Кишиневом и Москвой о работе культурных центров и повлечет закрытие Русского... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:51:00+03:00
2025-12-03T19:51:00+03:00
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией

Санду подписала указ о денонсации договора с Россией по культурным центрам

Майя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ, который отменяет соглашение между Кишиневом и Москвой о работе культурных центров и повлечет закрытие Русского дома в молдавской столице, документ в среду опубликован в издании "Официальный монитор", что означает его вступление в силу.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила, что начат сбор подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. Глава Координационного совета Алексей Петрович сообщил РИА Новости, что всего собрано около 5 тысяч подписей.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
В издании "Официальный монитор" в среду опубликован указ президента Молдавии об утверждении закона, который денонсирует соглашение о культурных центрах, а также сам закон. В постановлении парламента прописано, что министерству иностранных дел Молдавии поручено проинформировать российскую сторону о денонсации республикой договора. В нем также поясняется, что вступление в силу следует сразу после опубликования закона в "Официальном мониторе".
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Экс-генпрокурор Молдавии заявил о росте русофобии в стране
Вчера, 13:30
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМайя СандуДмитрий ПесковРЦНКФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
