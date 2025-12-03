Общественник назвал Молдавию хабом для нелегальной перевозки оружия

По его словам, на румынско-молдавской границе произошел показательный случай, и это должно говорить о том, что это не единичная акция. "К сожалению, надежды на следствие нет, потому что мы знаем, как ведутся дела в нашей стране. И мы видим, как представители власти пытаются "отпереться", мол, глава Таможенной службы не виноват, потому что всего 10 дней как он на должности... А остальные тоже по 10 дней были?" - отмечает Петрович.