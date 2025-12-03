Рейтинг@Mail.ru
Общественник назвал Молдавию хабом для нелегальной перевозки оружия - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059605407.html
Общественник назвал Молдавию хабом для нелегальной перевозки оружия
Общественник назвал Молдавию хабом для нелегальной перевозки оружия - РИА Новости, 03.12.2025
Общественник назвал Молдавию хабом для нелегальной перевозки оружия
Молдавия является транспортным хабом для нелегальной перевозки вооружений, заявил глава Координационного совета российских соотечественников в республике,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:31:00+03:00
2025-12-03T19:31:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
украина
майя санду
нато
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
https://ria.ru/20251127/mid-2058057958.html
https://ria.ru/20251202/vlasti-2059199843.html
https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059508089.html
молдавия
румыния
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, украина, майя санду, нато, генеральная прокуратура рф
В мире, Молдавия, Румыния, Украина, Майя Санду, НАТО, Генеральная прокуратура РФ
Общественник назвал Молдавию хабом для нелегальной перевозки оружия

Активист Петрович назвал Молдавию хабом для нелегальной перевозки оружия

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Молдавия является транспортным хабом для нелегальной перевозки вооружений, заявил глава Координационного совета российских соотечественников в республике, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, четверо подозреваемых были помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии в минувшую среду сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД: Молдавия может использовать оружие, созданное в России, для провокаций
27 ноября, 15:25
"Страна сегодня является транспортным хабом для перевозки вооружений. Сегодня у нас вполне спокойно можно перевозить гранатометы, боеприпасы и различное оружие. Зачем нам таможня и погранполиция по эту сторону Прута, когда у нас есть замечательные таможня и полиция по ту сторону Прута (в Румынии – ред.), которые находят то, что не находят наши службы?" - заявил Петрович в эфире телеканала "Первый в Молдове".
По его словам, на румынско-молдавской границе произошел показательный случай, и это должно говорить о том, что это не единичная акция. "К сожалению, надежды на следствие нет, потому что мы знаем, как ведутся дела в нашей стране. И мы видим, как представители власти пытаются "отпереться", мол, глава Таможенной службы не виноват, потому что всего 10 дней как он на должности... А остальные тоже по 10 дней были?" - отмечает Петрович.
Оппозиция в Молдавии предлагала создать в парламенте специальную следственную комиссию, однако председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп выступил против этой инициативы, чтобы избежать утечки данных о ходе следствия. Как ранее сообщали румынские прокуроры, оружие, обнаруженное в ночь на 20 ноября на таможне Албица, было оформлено как металлический лом и предназначалось для отправки в Израиль.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Власти Молдавии не продержатся до конца мандата, считает Додон
2 декабря, 14:08
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Экс-премьер Молдавии назвал наркотрафик системной угрозой для безопасности
Вчера, 14:15
 
В миреМолдавияРумынияУкраинаМайя СандуНАТОГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала