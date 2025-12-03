Общественник назвал Молдавию хабом для нелегальной перевозки оружия

КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Молдавия является транспортным хабом для нелегальной перевозки вооружений, заявил глава Координационного совета российских соотечественников в республике, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, четверо подозреваемых были помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии в минувшую среду сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины.
"Страна сегодня является транспортным хабом для перевозки вооружений. Сегодня у нас вполне спокойно можно перевозить гранатометы, боеприпасы и различное оружие. Зачем нам таможня и погранполиция по эту сторону Прута, когда у нас есть замечательные таможня и полиция по ту сторону Прута (в Румынии – ред.), которые находят то, что не находят наши службы?" - заявил Петрович в эфире телеканала "Первый в Молдове".
По его словам, на румынско-молдавской границе произошел показательный случай, и это должно говорить о том, что это не единичная акция. "К сожалению, надежды на следствие нет, потому что мы знаем, как ведутся дела в нашей стране. И мы видим, как представители власти пытаются "отпереться", мол, глава Таможенной службы не виноват, потому что всего 10 дней как он на должности... А остальные тоже по 10 дней были?" - отмечает Петрович.
Оппозиция в Молдавии предлагала создать в парламенте специальную следственную комиссию, однако председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп выступил против этой инициативы, чтобы избежать утечки данных о ходе следствия. Как ранее сообщали румынские прокуроры, оружие, обнаруженное в ночь на 20 ноября на таможне Албица, было оформлено как металлический лом и предназначалось для отправки в Израиль.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.