Красносельский призвал правоохранителей Молдавии и ПМР сотрудничать

"Шаг за молдавской стороной… Мы об этом думаем, люди ответственные. Поэтому предлагаю миссии ОБСЕ этим заняться, тем более это ваша работа, это безопасность. Если думать, что оно само как-то решится, это заблуждение. И все-таки во главе всех этих проблем я ставлю один факт, это отсутствие нормального переговорного процесса", - добавил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.