Красносельский призвал правоохранителей Молдавии и ПМР сотрудничать - РИА Новости, 03.12.2025
Красносельский призвал правоохранителей Молдавии и ПМР сотрудничать
Красносельский призвал правоохранителей Молдавии и ПМР сотрудничать
Правоохранительным органам Молдавии и Приднестровья необходимо сотрудничать, считает глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. РИА Новости, 03.12.2025
в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, вадим красносельский, обсе
В мире, Молдавия, Тирасполь, Кишинев, Вадим Красносельский, ОБСЕ
Красносельский призвал правоохранителей Молдавии и ПМР сотрудничать

Красносельский: правоохранительные органы Молдавии и ПМР должны сотрудничать

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Правоохранительным органам Молдавии и Приднестровья необходимо сотрудничать, считает глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Необходима нормальная, согласованная работа правоохранительных органов сторон, и Молдовы, и Приднестровья. Взаимодействие, оно бывает разное, на самом деле. Это обмен данными, проведение совместных мероприятий", - сказал Красносельский в ходе встречи со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Ленком.
Глава ПМР отметил, что приднестровские правоохранители готовы к совместной работе с молдавскими коллегами. По его словам, Тирасполь не выходил из соглашений о сотрудничестве правоохранительных органов сторон, где все прописано, как взаимодействие должно выстраиваться.
"Шаг за молдавской стороной… Мы об этом думаем, люди ответственные. Поэтому предлагаю миссии ОБСЕ этим заняться, тем более это ваша работа, это безопасность. Если думать, что оно само как-то решится, это заблуждение. И все-таки во главе всех этих проблем я ставлю один факт, это отсутствие нормального переговорного процесса", - добавил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинёв и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Игнатьев выступил за встречу глав Молдавии и ПМР для урегулирования
Вчера, 17:52
 
