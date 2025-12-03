Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии назвал наркотрафик системной угрозой для безопасности - РИА Новости, 03.12.2025
14:15 03.12.2025
Экс-премьер Молдавии назвал наркотрафик системной угрозой для безопасности
Проблема незаконного оборота наркотиков в Молдавии достигла опасных масштабов и стала системной угрозой национальной безопасности страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2025
в мире, молдавия, польша, венгрия, владимир филат, либерально-демократическая партия молдавии
В мире, Молдавия, Польша, Венгрия, Владимир Филат, Либерально-демократическая партия Молдавии
Экс-премьер Молдавии назвал наркотрафик системной угрозой для безопасности

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЁВ, 3 дек - РИА Новости. Проблема незаконного оборота наркотиков в Молдавии достигла опасных масштабов и стала системной угрозой национальной безопасности страны, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
МВД Молдавии ранее сообщило, что в ходе проведенной в ноябре транснациональной операции правоохранители ликвидировали четыре подпольные лаборатории по производству амфетамина и метамфетамина: две в Молдавии, по одной - в Польше и Венгрии. Было изъято пять килограммов метамфетамина, 40 килограммов таблеток с эфедрином, сотни килограммов прекурсоров, задержаны 16 человек. По данным молдавской полиции, наркотики поступают в страну с Украины, из Польши и Канады.
"Одна из ключевых проблем в Молдове - наркотрафик. И речь идет не о единичных эпизодах, а о системной угрозе национальной безопасности. В Молдове были раскрыты лаборатории, которые производили синтетические наркотики. Это означает, что ситуация зашла слишком далеко. Если проблему не признать, ее невозможно решить", - сказал Филат.
Экс-премьер считает недостаточной реакцию государства на эту проблему.
"У нас есть все необходимые органы, есть финансирование, но результата нет. Это следствие отсутствия нормального государственного управления", - заявил он.
По данным МВД Молдавии, в 2024 году правоохранители конфисковали в стране 1,5 тонны кокаина и 34 тонны марихуаны - вдвое больше, чем в 2023 году, а также уничтожили 12 килограммов синтетических наркотиков и свыше 13 тысяч кустов марихуаны. За десять месяцев 2025 года изъято более 155 килограммов наркотиков, зафиксировано 1085 преступлений, связанных с ними - на десять преступлений больше, чем за аналогичный период 2024. Согласно официальным данным, число наркоманов в стране достигло 12 032 к концу 2023 года и растет приблизительно на 1000 человек в год.
