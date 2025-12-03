Экс-премьер Молдавии назвал наркотрафик системной угрозой для безопасности

По данным МВД Молдавии, в 2024 году правоохранители конфисковали в стране 1,5 тонны кокаина и 34 тонны марихуаны - вдвое больше, чем в 2023 году, а также уничтожили 12 килограммов синтетических наркотиков и свыше 13 тысяч кустов марихуаны. За десять месяцев 2025 года изъято более 155 килограммов наркотиков, зафиксировано 1085 преступлений, связанных с ними - на десять преступлений больше, чем за аналогичный период 2024. Согласно официальным данным, число наркоманов в стране достигло 12 032 к концу 2023 года и растет приблизительно на 1000 человек в год.