Экс-премьер Молдавии назвал наркотрафик системной угрозой для безопасности
Экс-премьер Молдавии назвал наркотрафик системной угрозой для безопасности - РИА Новости, 03.12.2025
Экс-премьер Молдавии назвал наркотрафик системной угрозой для безопасности
Проблема незаконного оборота наркотиков в Молдавии достигла опасных масштабов и стала системной угрозой национальной безопасности страны, заявил РИА Новости
Экс-премьер Молдавии назвал наркотрафик системной угрозой для безопасности
Экс-премьер Филат назвал наркотрафик системной угрозой для безопасности Молдавии
КИШИНЁВ, 3 дек - РИА Новости. Проблема незаконного оборота наркотиков в Молдавии достигла опасных масштабов и стала системной угрозой национальной безопасности страны, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
МВД Молдавии
ранее сообщило, что в ходе проведенной в ноябре транснациональной операции правоохранители ликвидировали четыре подпольные лаборатории по производству амфетамина и метамфетамина: две в Молдавии, по одной - в Польше
и Венгрии
. Было изъято пять килограммов метамфетамина, 40 килограммов таблеток с эфедрином, сотни килограммов прекурсоров, задержаны 16 человек. По данным молдавской полиции, наркотики поступают в страну с Украины
, из Польши и Канады
.
"Одна из ключевых проблем в Молдове - наркотрафик. И речь идет не о единичных эпизодах, а о системной угрозе национальной безопасности. В Молдове были раскрыты лаборатории, которые производили синтетические наркотики. Это означает, что ситуация зашла слишком далеко. Если проблему не признать, ее невозможно решить", - сказал Филат
.
Экс-премьер считает недостаточной реакцию государства на эту проблему.
"У нас есть все необходимые органы, есть финансирование, но результата нет. Это следствие отсутствия нормального государственного управления", - заявил он.
По данным МВД Молдавии, в 2024 году правоохранители конфисковали в стране 1,5 тонны кокаина и 34 тонны марихуаны - вдвое больше, чем в 2023 году, а также уничтожили 12 килограммов синтетических наркотиков и свыше 13 тысяч кустов марихуаны. За десять месяцев 2025 года изъято более 155 килограммов наркотиков, зафиксировано 1085 преступлений, связанных с ними - на десять преступлений больше, чем за аналогичный период 2024. Согласно официальным данным, число наркоманов в стране достигло 12 032 к концу 2023 года и растет приблизительно на 1000 человек в год.