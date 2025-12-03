Экс-генпрокурор Молдавии заявил о росте русофобии в стране

КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Уровень русофобии в Молдавии достиг беспрецедентного уровня и разделяет общество по этническому признаку, заявил бывший генеральный прокурор республики и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло.

Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе . Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила о начале сбора подписей в защиту РЦНК . Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе.

"Наше общество разделено по многим критериям. В-первую очередь по языку. Такого уровня русофобии в стране, как сейчас, у нас никогда не было. Он беспрецедентен, хотя русский язык у нас знают все. А значительная часть жителей страны общается в повседневной жизни на русском и связывает с ним свою идентичность", - написал политик в своем Telegram -канале.

Он подчеркнул, что в молдавском обществе усилилось деление граждан по этническому признаку.

"Гагаузы необъяснимо воспринимаются как "сепаратисты", другие национальности объявляются "нелояльными". Это тупик. От такой логики необходимо отказаться", — считает Стояногло

Политик считает, что стране нужна объединяющая концепция, которая обеспечит участие всех национальных групп.

"Этой идеей может стать европейская интеграция в формате, где каждый имеет своё место, а национальные меньшинства получают реальные гарантии: право учиться на родном языке и право изучать русский. Это право нельзя отнимать", — отметил он. Стояногло также заявил, что государственная политика по изучению государственного языка "не должна становиться инструментом давления и деления людей", подчеркнув необходимость равного подхода ко всем гражданам независимо от их языковой принадлежности.