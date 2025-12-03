Экс-генпрокурор Молдавии заявил о росте русофобии в стране

КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Уровень русофобии в Молдавии достиг беспрецедентного уровня и разделяет общество по этническому признаку, заявил бывший генеральный прокурор республики и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила о начале сбора подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе.
"Наше общество разделено по многим критериям. В-первую очередь по языку. Такого уровня русофобии в стране, как сейчас, у нас никогда не было. Он беспрецедентен, хотя русский язык у нас знают все. А значительная часть жителей страны общается в повседневной жизни на русском и связывает с ним свою идентичность", - написал политик в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в молдавском обществе усилилось деление граждан по этническому признаку.
"Гагаузы необъяснимо воспринимаются как "сепаратисты", другие национальности объявляются "нелояльными". Это тупик. От такой логики необходимо отказаться", — считает Стояногло.
Политик считает, что стране нужна объединяющая концепция, которая обеспечит участие всех национальных групп.
"Этой идеей может стать европейская интеграция в формате, где каждый имеет своё место, а национальные меньшинства получают реальные гарантии: право учиться на родном языке и право изучать русский. Это право нельзя отнимать", — отметил он. Стояногло также заявил, что государственная политика по изучению государственного языка "не должна становиться инструментом давления и деления людей", подчеркнув необходимость равного подхода ко всем гражданам независимо от их языковой принадлежности.
Позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".
