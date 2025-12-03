https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059478449.html
Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер
Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер
КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Молдавская экономика за четыре года правления партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, показала минимальный рост и серьёзные признаки деградации, заявил РИА Новости экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
"ВВП Молдовы
за четыре года ПДС вырос всего на 0,4%. Инфляция - 63%. Мы единственная страна в регионе, где экономика не растёт, а падает", - сказал Филат
.
Политик охарактеризовал происходящее как "отсутствие управления экономикой" и обвинил ПДС в создании условий для масштабной стагнации.
"Пять лет стагфляции - это результат беспомощности власти. ПДС стала главным дестабилизирующим фактором в стране. Всё валят на внешние события, то у них (у действующей власти Молдавии - ред.) русские виноваты, то погода, а цифры говорят обратное", - отметил он.
Филат также заявил, что финансовая политика правительства привела к потере доверия со стороны международных партнёров.
"Отношения с МВФ
фактически прекращены, последний транш в 171 миллион долларов не был выплачен. Деньги, на которые рассчитывал бюджет, исчезли", - подчеркнул бывший премьер.
Он добавил, что нынешняя власть неспособна обеспечить экономическую устойчивость.
"Когда государство живёт в условиях дефицита, хаоса и падения доверия, оно не может развиваться. ПДС загнала страну в тупик", - резюмировал Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.