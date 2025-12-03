Рейтинг@Mail.ru
Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059478449.html
Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер
Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер - РИА Новости, 03.12.2025
Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер
Молдавская экономика за четыре года правления партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:28:00+03:00
2025-12-03T12:28:00+03:00
в мире
молдавия
владимир филат
майя санду
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251123/moldaviya-2056617318.html
https://ria.ru/20251130/moldavija-2058790136.html
https://ria.ru/20251201/es-2059036696.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, владимир филат, майя санду, мвф
В мире, Молдавия, Владимир Филат, Майя Санду, МВФ
Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер

Экс-премьер Филат: партия Санду довела Молдавию до экономической деградации

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Молдавская экономика за четыре года правления партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, показала минимальный рост и серьёзные признаки деградации, заявил РИА Новости экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
"ВВП Молдовы за четыре года ПДС вырос всего на 0,4%. Инфляция - 63%. Мы единственная страна в регионе, где экономика не растёт, а падает", - сказал Филат.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
Политик охарактеризовал происходящее как "отсутствие управления экономикой" и обвинил ПДС в создании условий для масштабной стагнации.
"Пять лет стагфляции - это результат беспомощности власти. ПДС стала главным дестабилизирующим фактором в стране. Всё валят на внешние события, то у них (у действующей власти Молдавии - ред.) русские виноваты, то погода, а цифры говорят обратное", - отметил он.
Филат также заявил, что финансовая политика правительства привела к потере доверия со стороны международных партнёров.
"Отношения с МВФ фактически прекращены, последний транш в 171 миллион долларов не был выплачен. Деньги, на которые рассчитывал бюджет, исчезли", - подчеркнул бывший премьер.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Молдавии заявили, что страна при Санду пошла по украинскому сценарию
30 ноября, 21:27
Он добавил, что нынешняя власть неспособна обеспечить экономическую устойчивость.
"Когда государство живёт в условиях дефицита, хаоса и падения доверия, оно не может развиваться. ПДС загнала страну в тупик", - резюмировал Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Власти Молдавии запутались в сроках вступления страны в ЕС, заявил Филат
1 декабря, 20:38
 
В миреМолдавияВладимир ФилатМайя СандуМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала