Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер

КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Молдавская экономика за четыре года правления партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, показала минимальный рост и серьёзные признаки деградации, заявил РИА Новости экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.

"ВВП Молдовы за четыре года ПДС вырос всего на 0,4%. Инфляция - 63%. Мы единственная страна в регионе, где экономика не растёт, а падает", - сказал Филат

Политик охарактеризовал происходящее как "отсутствие управления экономикой" и обвинил ПДС в создании условий для масштабной стагнации.

"Пять лет стагфляции - это результат беспомощности власти. ПДС стала главным дестабилизирующим фактором в стране. Всё валят на внешние события, то у них (у действующей власти Молдавии - ред.) русские виноваты, то погода, а цифры говорят обратное", - отметил он.

Филат также заявил, что финансовая политика правительства привела к потере доверия со стороны международных партнёров.

"Отношения с МВФ фактически прекращены, последний транш в 171 миллион долларов не был выплачен. Деньги, на которые рассчитывал бюджет, исчезли", - подчеркнул бывший премьер.

Он добавил, что нынешняя власть неспособна обеспечить экономическую устойчивость.

"Когда государство живёт в условиях дефицита, хаоса и падения доверия, оно не может развиваться. ПДС загнала страну в тупик", - резюмировал Филат.