Молдавия может стать транзитной зоной для контрабанды оружия, считают в ПМР
19:08 03.12.2025
Молдавия может стать транзитной зоной для контрабанды оружия, считают в ПМР
Молдавия может стать транзитным государством для контрабанды оружия, считает глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. РИА Новости, 03.12.2025
Молдавия может стать транзитной зоной для контрабанды оружия, считают в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Молдавия может стать транзитным государством для контрабанды оружия, считает глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что 20 ноября таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых были помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины.
«
"Молдова может стать транзитным государством, ну, скажем так, для некоторых преступников, которые занимаются нелегальной поставкой того или иного оружия в третьи страны. И вот задержание крупной партии на территории Румынии тому подтверждение", - сказал Красносельский в ходе встречи со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Ленком.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
