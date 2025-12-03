Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в игнорировании проблем в демографии
14:02 03.12.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в игнорировании проблем в демографии
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в игнорировании проблем в демографии - РИА Новости, 03.12.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в игнорировании проблем в демографии
Молдавия столкнулась с самым серьёзным демографическим спадом за последние десятилетия, однако власти страны не предпринимают необходимых мер для его... РИА Новости, 03.12.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в игнорировании проблем в демографии

Экс-премьер Филат обвинил власти Молдавии в игнорировании проблем в демографии

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Молдавия столкнулась с самым серьёзным демографическим спадом за последние десятилетия, однако власти страны не предпринимают необходимых мер для его сдерживания, заявил РИА Новости экс-премьер республики, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
Согласно официальным данным, за последние десятилетия численность населения Молдавии сократилась почти вдвое. Если по итогам переписи СССР 1989 года в республике проживало 4,33 миллиона человек, то предварительные данные переписи 2024 года фиксируют 2,54 миллиона жителей на территории, контролируемой Кишинёвом (то есть без учета Приднестровья - ред.) Таким образом, страна потеряла около 40% населения, что ставит Молдову в число государств Европы с наиболее стремительным уровнем депопуляции.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"Это самая большая проблема, с которой сталкивается Молдова. Можно сказать - трагедия. Это массовый исход граждан, самый большой с девяностого года. Мы находимся в критическом положении с точки зрения демографической составляющей. Проблема усугубляется отсутствием эффективной демографической политики со стороны правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Власть знает об этой проблеме, видит её, но не действует. Нет программы возвращения диаспоры, нет реальной поддержки молодых семей, нет мер по стимулированию рождаемости. Есть только лозунги", - сказал Филат.
Политик отметил, что данные международных организаций подтверждают эту негативную тенденцию. Согласно оценкам ООН, Молдавия входит в число государств с наиболее высоким относительным сокращением населения к 2054 году.
"Люди, которые остаются, в основном - люди в возрасте. Такая демография делает невозможным устойчивое развитие и осложняет привлечение инвесторов", - подчеркнул экс-премьер.
Политик добавил, что демографический спад уже становится вопросом национальной безопасности.
"Когда треть населения будет старше 65 лет, возникает вопрос: кто будет работать и обеспечивать пенсионную систему? Власть избегает этих вопросов, потому что не имеет ответов", - сказал Филат.
Политик подчеркнул, что без признания демографического кризиса и системной политики его решения Молдавия "будет терять не только людей, но и перспективы будущего".
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер
Вчера, 12:28
 
В миреМолдавияСССРКишиневВладимир ФилатООН
 
 
