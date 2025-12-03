Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли реакцию ЕС на арест Могерини
09:52 03.12.2025
СМИ раскрыли реакцию ЕС на арест Могерини
СМИ раскрыли реакцию ЕС на арест Могерини - РИА Новости, 03.12.2025
СМИ раскрыли реакцию ЕС на арест Могерини
Задержание бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Федерики Могерини повергло в шок дипломатов ЕС, сообщил Le Monde. РИА Новости, 03.12.2025
в мире
брюссель
брюгге
федерика могерини
херман ван ромпей
жозеп боррель
еврокомиссия
европейский совет
брюссель
брюгге
в мире, брюссель, брюгге, федерика могерини, херман ван ромпей, жозеп боррель, еврокомиссия, европейский совет, евросоюз
В мире, Брюссель, Брюгге, Федерика Могерини, Херман ван Ромпей, Жозеп Боррель, Еврокомиссия, Европейский совет, Евросоюз
СМИ раскрыли реакцию ЕС на арест Могерини

Le Monde: задержание Могерини вызвало шок у дипломатов ЕС

Федерика Могерини
Федерика Могерини - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Федерика Могерини. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Задержание бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Федерики Могерини повергло в шок дипломатов ЕС, сообщил Le Monde.
"Во вторник в дипломатической службе, похоже, царило чувство шока, и люди пытались понять, что произошло", — говорится в материале.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Скандал в ЕС обострит натянутые отношения Каллас и фон дер Ляйен, пишут СМИ
Вчера, 09:45
По данным издания, экс-председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей заявил, что ничего не знал об этом деле.
Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель воздержался от комментариев. Еврокомиссия также отказалась говорить о "продолжающемся расследовании".
Газета Soir накануне сообщила о задержании бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Федерики Могерини по делу о мошенничестве с финансированием программы обучения дипломатов. Во вторник утром в штаб-квартире службы внешнеполитических связей Евросоюза в Брюсселе и Европейском колледже в Брюгге прошли обыски. Расследование касается проекта академии, в рамках которого молодые дипломаты из стран — членов ЕС проходят девятимесячную программу обучения.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Захарова прокомментировала задержание Могерини
2 декабря, 15:59
 
В миреБрюссельБрюггеФедерика МогериниХерман ван РомпейЖозеп БоррельЕврокомиссияЕвропейский советЕвросоюз
 
 
