СМИ раскрыли реакцию ЕС на арест Могерини

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Задержание бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Федерики Могерини повергло в шок дипломатов ЕС, сообщил Le Monde.

"Во вторник в дипломатической службе, похоже, царило чувство шока, и люди пытались понять, что произошло", — говорится в материале.