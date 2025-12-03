СМИ раскрыли реакцию ЕС на арест Могерини

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Задержание бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Федерики Могерини повергло в шок дипломатов ЕС, сообщил Le Monde.
"Во вторник в дипломатической службе, похоже, царило чувство шока, и люди пытались понять, что произошло", — говорится в материале.
По данным издания, экс-председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей заявил, что ничего не знал об этом деле.
Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель воздержался от комментариев. Еврокомиссия также отказалась говорить о "продолжающемся расследовании".
Газета Soir накануне сообщила о задержании бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Федерики Могерини по делу о мошенничестве с финансированием программы обучения дипломатов. Во вторник утром в штаб-квартире службы внешнеполитических связей Евросоюза в Брюсселе и Европейском колледже в Брюгге прошли обыски. Расследование касается проекта академии, в рамках которого молодые дипломаты из стран — членов ЕС проходят девятимесячную программу обучения.
