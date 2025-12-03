https://ria.ru/20251203/minoborony-2059467602.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 03.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:06:00+03:00
2025-12-03T12:06:00+03:00
2025-12-03T12:14:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030367037_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2a116e4e66fcf3df721b162d3be2f0f9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030367037_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_d3d7800eb4619004103584ab2cbdc62b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Севера" за сутки