Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 03.12.2025 (обновлено: 12:14 03.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 03.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.12.2025
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Севера" за сутки

© AP Photo / Oleg PetrasiukРаненый украинский военный
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Раненый украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Хотень и Новая Сечь Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вильча, Старица, Варваровка и Лиман Харьковской области, добавили в министерстве.
"ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и склад материальных средств", - отмечает Минобороны.
