Минфин до конца года проведет несколько сделок по продаже изъятых компаний

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Минфин выполнил план по реализации активов, поступивших в казну по искам Генпрокуратуры на 80%, до конца года рассчитывает совершить еще несколько сделок, сказал глава Минфина Антон Силуанов телеканалу РБК.

"Мы выполнили план на более чем 80%. До конца года, надеемся, произойдет несколько сделок, которые обеспечат нам те цифры, на которые мы рассчитываем", - сказал Силуанов

В сентябре в интервью радио РБК глава Минфина говорил, что ведомство ожидает до конца года выручить до 100 миллиардов рублей от сделок по продаже компаний, которые перешли в казну по решениям исков Генпрокуратуры.

Министр финансов также добавил, что продажа аэропорта "Домодедово" до конца года по-прежнему не исключена.

"Рассматривается", - сказал Силуанов на вопрос о том, может ли состояться продажа "Домодедово" до конца года.