Минфин до конца года проведет несколько сделок по продаже изъятых компаний - РИА Новости, 03.12.2025
07:38 03.12.2025 (обновлено: 08:44 03.12.2025)
Минфин до конца года проведет несколько сделок по продаже изъятых компаний
Минфин до конца года проведет несколько сделок по продаже изъятых компаний
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
генеральная прокуратура рф
рбк (медиагруппа)
экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), генеральная прокуратура рф, рбк (медиагруппа)
Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Генеральная прокуратура РФ, РБК (медиагруппа)
© РИА Новости / Евгений Биятов
Антон Силуанов
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Минфин выполнил план по реализации активов, поступивших в казну по искам Генпрокуратуры на 80%, до конца года рассчитывает совершить еще несколько сделок, сказал глава Минфина Антон Силуанов телеканалу РБК.
"Мы выполнили план на более чем 80%. До конца года, надеемся, произойдет несколько сделок, которые обеспечат нам те цифры, на которые мы рассчитываем", - сказал Силуанов.
Силуанов оценил экономический рост России в 2025 году
Вчера, 07:35
В сентябре в интервью радио РБК глава Минфина говорил, что ведомство ожидает до конца года выручить до 100 миллиардов рублей от сделок по продаже компаний, которые перешли в казну по решениям исков Генпрокуратуры.
Министр финансов также добавил, что продажа аэропорта "Домодедово" до конца года по-прежнему не исключена.
"Рассматривается", - сказал Силуанов на вопрос о том, может ли состояться продажа "Домодедово" до конца года.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Россия продолжит вкладываться в сырьевой сектор экономики, заявил Силуанов
Вчера, 07:53
 
Экономика
Антон Силуанов
Министерство финансов РФ (Минфин России)
Генеральная прокуратура РФ
РБК (медиагруппа)
 
 
