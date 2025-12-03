https://ria.ru/20251203/minfin-2059411911.html
Минфин до конца года проведет несколько сделок по продаже изъятых компаний
Минфин до конца года проведет несколько сделок по продаже изъятых компаний - РИА Новости, 03.12.2025
Минфин до конца года проведет несколько сделок по продаже изъятых компаний
Минфин выполнил план по реализации активов, поступивших в казну по искам Генпрокуратуры на 80%, до конца года рассчитывает совершить еще несколько сделок,... РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Минфин выполнил план по реализации активов, поступивших в казну по искам Генпрокуратуры на 80%, до конца года рассчитывает совершить еще несколько сделок, сказал глава Минфина Антон Силуанов телеканалу РБК.
"Мы выполнили план на более чем 80%. До конца года, надеемся, произойдет несколько сделок, которые обеспечат нам те цифры, на которые мы рассчитываем", - сказал Силуанов
.
В сентябре в интервью радио РБК глава Минфина говорил, что ведомство ожидает до конца года выручить до 100 миллиардов рублей от сделок по продаже компаний, которые перешли в казну по решениям исков Генпрокуратуры.
Министр финансов также добавил, что продажа аэропорта "Домодедово" до конца года по-прежнему не исключена.
"Рассматривается", - сказал Силуанов на вопрос о том, может ли состояться продажа "Домодедово" до конца года.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".