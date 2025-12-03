Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала прекращение защиты русского языка на Украине
21:20 03.12.2025 (обновлено: 22:27 03.12.2025)
Захарова прокомментировала прекращение защиты русского языка на Украине
Захарова прокомментировала прекращение защиты русского языка на Украине - РИА Новости, 03.12.2025
Захарова прокомментировала прекращение защиты русского языка на Украине
Москва проанализирует финальный текст документа парламента Украины по исключению русского из перечня языков, подлежащих защите, сообщила РИА Новости официальный РИА Новости, 03.12.2025
Захарова прокомментировала прекращение защиты русского языка на Украине

Захарова: РФ проанализирует документ об отмене защиты русского языка на Украине

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва проанализирует финальный текст документа парламента Украины по исключению русского из перечня языков, подлежащих защите, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее депутат Верховной рады Владимир Вятрович сообщил, что украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите,
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Отмена защиты русского языка нарушает конституцию, считает экс-депутат Рады
Вчера, 20:07
"Финальный текст документа требует анализа, который обязательно будет проведен. В Москве давали оценку проводимой киевским режимом насильственной дерусификации, отмечая, что эта политика всё чаще в последнее время даёт сбои и вызывает противоположный эффект", - указала она.
По ее словам, "согласно опубликованным 6 ноября этого года итогам опроса Госслужбы качества образования и Уполномоченного по защите госязыка, 66% учеников столичных школ на Украине не говорят на украинском языке на уроках, 82% не используют его на переменах". "По-украински в этих учебных заведениях говорят лишь 18% учеников. Более того, 24% киевских учителей признались в использовании русского языка на уроках и 40% – на переменах", - сказала она.
"Российская сторона не раз говорила о тщетности усилий киевского режима по насильственной смене языковой идентичности жителей Украины", - подчеркнула Захарова.
"Несмотря на все запреты, штрафы, издевательства, преследования, гонения, травлю, люди не желают забывать свой родной русский язык и по-прежнему хотят на нём разговаривать. Эта тенденция становится настолько очевидна, что её никто не может скрыть", - заключила она.
Государственный флаг на здании МИД Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Киевской области трехлетнюю девочку затравили за русский язык
2 декабря, 16:32
 
