Замглавы МИД России обсудил с представителем Вьетнама вопросы антитеррора

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский на полях "Антитеррористической конференции БРИКС+ 2025" в Москве обсудил с заместителем министра общественной безопасности Вьетнама Фам Тхе Тунгом актуальные вопросы антитеррористического взаимодействия, а также перспективы развития сотрудничества по линии профильных структур двух стран, сообщили в российском МИД.