Замглавы МИД России обсудил с представителем Вьетнама вопросы антитеррора

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский на полях "Антитеррористической конференции БРИКС+ 2025" в Москве обсудил с заместителем министра общественной безопасности Вьетнама Фам Тхе Тунгом актуальные вопросы антитеррористического взаимодействия, а также перспективы развития сотрудничества по линии профильных структур двух стран, сообщили в российском МИД.
"Были затронуты актуальные вопросы антитеррористической повестки дня, перспективы развития сотрудничества профильных структур России и Вьетнама в деле борьбы с современными вызовами и угрозами, а также диалога и взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран на многосторонних площадках, в том числе в рамках ООН и АСЕАН", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте российского дипведомства.
Кроме того, стороны выразили уверенность в успешных результатах конференции БРИКС+, а также подчеркнули, что проведение подобных мероприятий способствует "консолидации коллективных усилий по противодействию терроризму и экстремизму в региональном и мировом масштабе".