Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России обсудил с представителем Вьетнама вопросы антитеррора - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 03.12.2025 (обновлено: 16:54 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/mid-2059563476.html
Замглавы МИД России обсудил с представителем Вьетнама вопросы антитеррора
Замглавы МИД России обсудил с представителем Вьетнама вопросы антитеррора - РИА Новости, 03.12.2025
Замглавы МИД России обсудил с представителем Вьетнама вопросы антитеррора
Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский на полях "Антитеррористической конференции БРИКС+ 2025" в Москве обсудил с заместителем министра... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:53:00+03:00
2025-12-03T16:54:00+03:00
в мире
россия
вьетнам
москва
дмитрий любинский
брикс
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20251126/ryabkov-2057748181.html
россия
вьетнам
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вьетнам, москва, дмитрий любинский, брикс, оон
В мире, Россия, Вьетнам, Москва, Дмитрий Любинский, БРИКС, ООН
Замглавы МИД России обсудил с представителем Вьетнама вопросы антитеррора

Замглавы МИД РФ Любинский обсудил с представителем Вьетнама вопросы антитеррора

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский на полях "Антитеррористической конференции БРИКС+ 2025" в Москве обсудил с заместителем министра общественной безопасности Вьетнама Фам Тхе Тунгом актуальные вопросы антитеррористического взаимодействия, а также перспективы развития сотрудничества по линии профильных структур двух стран, сообщили в российском МИД.
"Были затронуты актуальные вопросы антитеррористической повестки дня, перспективы развития сотрудничества профильных структур России и Вьетнама в деле борьбы с современными вызовами и угрозами, а также диалога и взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран на многосторонних площадках, в том числе в рамках ООН и АСЕАН", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте российского дипведомства.
Кроме того, стороны выразили уверенность в успешных результатах конференции БРИКС+, а также подчеркнули, что проведение подобных мероприятий способствует "консолидации коллективных усилий по противодействию терроризму и экстремизму в региональном и мировом масштабе".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Рябков назвал антитеррористический форум БРИКС+ надежной площадкой
26 ноября, 15:46
 
В миреРоссияВьетнамМоскваДмитрий ЛюбинскийБРИКСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала