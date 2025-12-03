МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков провел онлайн-консультации с шерпой Египта в БРИКС и заместителем министра иностранных дел Египта Шерифом Камелом, стороны отметили близость позиций двух стран и нацеленность на дальнейшее укрепление партнерства в рамках БРИКС, заявили в МИД РФ.