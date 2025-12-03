МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков провел онлайн-консультации с шерпой Египта в БРИКС и заместителем министра иностранных дел Египта Шерифом Камелом, стороны отметили близость позиций двух стран и нацеленность на дальнейшее укрепление партнерства в рамках БРИКС, заявили в МИД РФ.
"Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС С.А.Рябков провел онлайн-консультации с заместителем Министра иностранных дел Арабской Республики Египет, шерпой в БРИКС Шерифом Камелом. Отмечены близость позиций двух стран по широкой повестке дня объединения и нацеленность на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в рамках БРИКС, повышение его международного авторитета", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте.
По данным дипведомства, стороны высоко оценили итоги председательства Бразилии в объединении, а также обсудили перспективы взаимодействия стран БРИКС на фоне индийского председательства в 2026 году.