© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене

Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира трудно, заявил МИД

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира с учетом нынешнего положения дел в организации проблематично, заявили в российском дипломатическом ведомстве.

"Учитывая нынешнее положение дел в ОБСЕ , говорить о какой-либо ее роли в условиях происходящего сегодня глубокого переформатирования мира проблематично", - говорится в заявлении МИД, опубликованном накануне заседания СМИД ОБСЕ.

БРИКС, Как отметили в министерстве, "несомненную пользу" организации принес бы учет опыта таких объединений, как ШОС СНГ . "Входящие в них страны работают на принципах равноправия и взаимной поддержки", - подчеркнули в МИД РФ.

Российская делегация в качестве главной темы предстоящего СМИД обозначила подведение итогов деятельности ОБСЕ в год ее 50-летия, а также оценку будущего организации на фоне построения нового многополярного миропорядка.

"Нынешний институциональный кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах, в т.ч. для развязывания антироссийской истерии", - отметили в дипведомстве.

С 2022 года повестка дня организации подверглась тотальной "украинизации", и тематическая работа в трех измерениях (военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном) была парализована.