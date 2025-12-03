Рейтинг@Mail.ru
Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира трудно, заявил МИД - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 03.12.2025 (обновлено: 11:22 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/mid-2059438747.html
Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира трудно, заявил МИД
Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира трудно, заявил МИД - РИА Новости, 03.12.2025
Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира трудно, заявил МИД
Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира с учетом нынешнего положения дел в организации проблематично, заявили в российском дипломатическом ведомстве. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:40:00+03:00
2025-12-03T11:22:00+03:00
в мире
россия
обсе
шос
брикс
украина
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/01/1003180133_0:49:940:578_1920x0_80_0_0_9e18dd6f5d749d942c21a6c36c1dbf0d.jpg
https://ria.ru/20251203/lavrov-2059409428.html
россия
украина
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100318/01/1003180133_53:0:889:627_1920x0_80_0_0_6368d4e37637b053dd9c49cbff9f810b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, обсе, шос, брикс, украина, лондон
В мире, Россия, ОБСЕ, ШОС, БРИКС, Украина, Лондон
Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира трудно, заявил МИД

МИД: говорить о роли ОБСЕ в нынешнем состоянии в переформатировании мира сложно

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира с учетом нынешнего положения дел в организации проблематично, заявили в российском дипломатическом ведомстве.
"Учитывая нынешнее положение дел в ОБСЕ, говорить о какой-либо ее роли в условиях происходящего сегодня глубокого переформатирования мира проблематично", - говорится в заявлении МИД, опубликованном накануне заседания СМИД ОБСЕ.
Как отметили в министерстве, "несомненную пользу" организации принес бы учет опыта таких объединений, как ШОС, БРИКС, СНГ. "Входящие в них страны работают на принципах равноправия и взаимной поддержки", - подчеркнули в МИД РФ.
Российская делегация в качестве главной темы предстоящего СМИД обозначила подведение итогов деятельности ОБСЕ в год ее 50-летия, а также оценку будущего организации на фоне построения нового многополярного миропорядка.
"Нынешний институциональный кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах, в т.ч. для развязывания антироссийской истерии", - отметили в дипведомстве.
С 2022 года повестка дня организации подверглась тотальной "украинизации", и тематическая работа в трех измерениях (военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном) была парализована.
"Призываем к объединению усилий всех стран на данных направлениях. Регулярно доносим до государств-участников и руководства Организации объективную информацию о военных преступлениях киевского режима, развернутой на Украине полномасштабной кампании по "отмене" русского языка и российской культуры, гонениях на УПЦ, притеснении отечественных СМИ. Предаем гласности сведения об опасной политике Лондона и коллективного Брюсселя по затягиванию конфликта на Украине через масштабную военную поддержку киевского режима", - говорится в заявлении министерства.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ОБСЕ закрывает глаза на цензуру российских СМИ на Западе, заявил Лавров
Вчера, 07:04
 
В миреРоссияОБСЕШОСБРИКСУкраинаЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала