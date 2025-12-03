https://ria.ru/20251203/mid-2059438747.html
Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира трудно, заявил МИД
Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира трудно, заявил МИД
Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира с учетом нынешнего положения дел в организации проблематично, заявили в российском дипломатическом ведомстве. РИА Новости, 03.12.2025
Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира трудно, заявил МИД
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Говорить о роли ОБСЕ в переформатировании мира с учетом нынешнего положения дел в организации проблематично, заявили в российском дипломатическом ведомстве.
"Учитывая нынешнее положение дел в ОБСЕ
, говорить о какой-либо ее роли в условиях происходящего сегодня глубокого переформатирования мира проблематично", - говорится в заявлении
МИД, опубликованном накануне заседания СМИД ОБСЕ.
Как отметили в министерстве, "несомненную пользу" организации принес бы учет опыта таких объединений, как ШОС
, БРИКС
, СНГ
. "Входящие в них страны работают на принципах равноправия и взаимной поддержки", - подчеркнули в МИД РФ.
Российская делегация в качестве главной темы предстоящего СМИД обозначила подведение итогов деятельности ОБСЕ в год ее 50-летия, а также оценку будущего организации на фоне построения нового многополярного миропорядка.
"Нынешний институциональный кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах, в т.ч. для развязывания антироссийской истерии", - отметили в дипведомстве.
С 2022 года повестка дня организации подверглась тотальной "украинизации", и тематическая работа в трех измерениях (военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном) была парализована.
"Призываем к объединению усилий всех стран на данных направлениях. Регулярно доносим до государств-участников и руководства Организации объективную информацию о военных преступлениях киевского режима, развернутой на Украине
полномасштабной кампании по "отмене" русского языка и российской культуры, гонениях на УПЦ, притеснении отечественных СМИ. Предаем гласности сведения об опасной политике Лондона
и коллективного Брюсселя
по затягиванию конфликта на Украине через масштабную военную поддержку киевского режима", - говорится в заявлении министерства.