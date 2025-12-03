Китай выступил против использования активов России для Украины

ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Китай против любых односторонних действий, нарушающих международное право, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на вопрос РИА Новости о попытках Еврокомиссии использовать активы РФ для финансирования Киева.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия официально выступит в среду с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов РФ.
"Китай последовательно выступает против любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы СБ ООН", - заявил Линь Цзянь.
Он добавил, что все стороны должны создавать благоприятные условия для содействия мирным переговорам и продвижения политического урегулирования украинского кризиса.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.