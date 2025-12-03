Китай выступил против использования активов России для Украины

ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Китай против любых односторонних действий, нарушающих международное право, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на вопрос РИА Новости о попытках Еврокомиссии использовать активы РФ для финансирования Киева.

Он добавил, что все стороны должны создавать благоприятные условия для содействия мирным переговорам и продвижения политического урегулирования украинского кризиса.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.