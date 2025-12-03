Рейтинг@Mail.ru
Китай выступил против использования активов России для Украины - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 03.12.2025 (обновлено: 10:41 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/mid-2059436416.html
Китай выступил против использования активов России для Украины
Китай выступил против использования активов России для Украины - РИА Новости, 03.12.2025
Китай выступил против использования активов России для Украины
Китай против любых односторонних действий, нарушающих международное право, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на вопрос РИА РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:33:00+03:00
2025-12-03T10:41:00+03:00
в мире
россия
украина
китай
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_032d0f7090c3b9814cc645497e48c3f0.jpg
https://ria.ru/20251105/aktivy-2052308953.html
https://ria.ru/20251202/kreml-2059205747.html
россия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_609add9447aa7b1e3dff58e18600fc9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, китай, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, оон, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Китай, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН, Санкции в отношении России
Китай выступил против использования активов России для Украины

МИД КНР выступил против попытки ЕК передать Украине российские активы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Китай против любых односторонних действий, нарушающих международное право, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на вопрос РИА Новости о попытках Еврокомиссии использовать активы РФ для финансирования Киева.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия официально выступит в среду с предложением о финансировании Украины за счет замороженных активов РФ.
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Плевать на последствия". Европа идет ва-банк
5 ноября, 08:00
"Китай последовательно выступает против любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы СБ ООН", - заявил Линь Цзянь.
Он добавил, что все стороны должны создавать благоприятные условия для содействия мирным переговорам и продвижения политического урегулирования украинского кризиса.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
МИД Бельгии Максим Прево - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Кремле прокомментировали слова главы МИД Бельгии о российских активах
2 декабря, 14:16
 
В миреРоссияУкраинаКитайСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияООНСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала