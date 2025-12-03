https://ria.ru/20251203/mid-2059383905.html
В МИД заявили об отсутствии предпосылок для возобновления диалога с Грузией
В МИД заявили об отсутствии предпосылок для возобновления диалога с Грузией - РИА Новости, 03.12.2025
В МИД заявили об отсутствии предпосылок для возобновления диалога с Грузией
Россия сейчас не видит предпосылок для возобновления политического диалога с Грузией, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T00:38:00+03:00
2025-12-03T00:38:00+03:00
2025-12-03T00:38:00+03:00
в мире
россия
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
https://ria.ru/20251102/vinograd-2052485979.html
россия
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, грузия
В МИД заявили об отсутствии предпосылок для возобновления диалога с Грузией
МИД РФ: предпосылки для возобновления политдиалога с Грузией отсутствуют