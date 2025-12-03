Пассажир спустился на пути на кольцевой линии метро Москвы

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Человек спустился на пути на станции "Проспект Мира" кольцевой линии метро Москвы, он оперативно поднят на платформу, движение на линии уже находится в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что на кольцевой ветке метро Москвы поезда следовали с опозданием.

"Движение на кольцевой линии в графике. Ранее на пути станции "Проспект Мира" спускался человек, его оперативно подняли на платформу", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что во время остановки поезда снижали скорость для соблюдения интервала.