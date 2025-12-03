https://ria.ru/20251203/metro-2059525374.html
Пассажир спустился на пути на кольцевой линии метро Москвы
Пассажир спустился на пути на кольцевой линии метро Москвы - РИА Новости, 03.12.2025
Пассажир спустился на пути на кольцевой линии метро Москвы
Человек спустился на пути на станции "Проспект Мира" кольцевой линии метро Москвы, он оперативно поднят на платформу, движение на линии уже находится в графике
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Человек спустился на пути на станции "Проспект Мира" кольцевой линии метро Москвы, он оперативно поднят на платформу, движение на линии уже находится в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
Ранее в Telegram-каналах
сообщалось, что на кольцевой ветке метро Москвы
поезда следовали с опозданием.
"Движение на кольцевой линии в графике. Ранее на пути станции "Проспект Мира" спускался человек, его оперативно подняли на платформу", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что во время остановки поезда снижали скорость для соблюдения интервала.
"Мы просим вас соблюдать правила метро. Пожалуйста, не подходите к краю платформы и не спускайтесь на пути - это опасно для жизни", - добавили в пресс-службе.