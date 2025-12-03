Рейтинг@Mail.ru
Пассажир спустился на пути на кольцевой линии метро Москвы - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/metro-2059525374.html
Пассажир спустился на пути на кольцевой линии метро Москвы
Пассажир спустился на пути на кольцевой линии метро Москвы - РИА Новости, 03.12.2025
Пассажир спустился на пути на кольцевой линии метро Москвы
Человек спустился на пути на станции "Проспект Мира" кольцевой линии метро Москвы, он оперативно поднят на платформу, движение на линии уже находится в графике, РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:06:00+03:00
2025-12-03T15:06:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002205465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf4431f5f1e0cc69bde42afef888d870.jpg
https://ria.ru/20251201/zatseper-2058909431.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002205465_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ac9a66127d0d814f883d33f62dd2c39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
Пассажир спустился на пути на кольцевой линии метро Москвы

Пассажир спустился на пути на станции "Проспект Мира" московского метрополитена

© РИА Новости / Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкТоннель перегона
Тоннель перегона - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
Тоннель перегона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Человек спустился на пути на станции "Проспект Мира" кольцевой линии метро Москвы, он оперативно поднят на платформу, движение на линии уже находится в графике, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что на кольцевой ветке метро Москвы поезда следовали с опозданием.
"Движение на кольцевой линии в графике. Ранее на пути станции "Проспект Мира" спускался человек, его оперативно подняли на платформу", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что во время остановки поезда снижали скорость для соблюдения интервала.
"Мы просим вас соблюдать правила метро. Пожалуйста, не подходите к краю платформы и не спускайтесь на пути - это опасно для жизни", - добавили в пресс-службе.
Полицейские задержали нетрезвого зацепера, проехавшего на крыше электропоезда по фиолетовой ветке в московском метро - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В московском метро задержали зацепера
1 декабря, 13:01
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала