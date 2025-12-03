https://ria.ru/20251203/medvedev-2059652903.html
Медведев рассказал, в чем заключается профессиональное счастье
Вывод о том, что выбор профессии был правильным, является большим профессиональным счастьем, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
россия
Медведев назвал большим профессиональным счастьем выбор правильной профессии
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вывод о том, что выбор профессии был правильным, является большим профессиональным счастьем, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я вот думал, как и любой человек уже достаточно зрелый по возрасту, да, об этом, наверное, думают люди и помоложе. Вот кем бы я стал если бы не стал когда-то юристом? Не придумал я ничего", - сказал Медведев
на премии "Юрист года", которую ежегодно проводит Ассоциация юристов России
Он добавил, что считает счастливыми тех людей, которые приходят к выводу, что выбрали правильную профессию.
"На самом деле это большое профессиональное счастье", - подчеркнул Медведев.