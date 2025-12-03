Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, в чем заключается профессиональное счастье - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/medvedev-2059652903.html
Медведев рассказал, в чем заключается профессиональное счастье
Медведев рассказал, в чем заключается профессиональное счастье - РИА Новости, 03.12.2025
Медведев рассказал, в чем заключается профессиональное счастье
Вывод о том, что выбор профессии был правильным, является большим профессиональным счастьем, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:43:00+03:00
2025-12-03T23:43:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4201e6caa5992a49199883c0d96fd752.jpg
https://ria.ru/20251117/professiya-2055496363.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_cf285747bf6263def0b7cdbbb048f451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, в чем заключается профессиональное счастье

Медведев назвал большим профессиональным счастьем выбор правильной профессии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вывод о том, что выбор профессии был правильным, является большим профессиональным счастьем, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Я вот думал, как и любой человек уже достаточно зрелый по возрасту, да, об этом, наверное, думают люди и помоложе. Вот кем бы я стал если бы не стал когда-то юристом? Не придумал я ничего", - сказал Медведев на премии "Юрист года", которую ежегодно проводит Ассоциация юристов России.
Он добавил, что считает счастливыми тех людей, которые приходят к выводу, что выбрали правильную профессию.
"На самом деле это большое профессиональное счастье", - подчеркнул Медведев.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства Лучший по профессии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Лучший по профессии": заявка на успех для активных и целеустремленных
17 ноября, 16:20
 
ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала