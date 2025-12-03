Медведев рассказал, в чем заключается профессиональное счастье

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вывод о том, что выбор профессии был правильным, является большим профессиональным счастьем, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

« "Я вот думал, как и любой человек уже достаточно зрелый по возрасту, да, об этом, наверное, думают люди и помоложе. Вот кем бы я стал если бы не стал когда-то юристом? Не придумал я ничего", - сказал Медведев на премии "Юрист года", которую ежегодно проводит Ассоциация юристов России

Он добавил, что считает счастливыми тех людей, которые приходят к выводу, что выбрали правильную профессию.