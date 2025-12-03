Медведев стал лауреатом премии "Юрист года"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал лауреатом высшей юридической премии в России "Юрист года" в номинации "За особый вклад в развитие государства и права", передает в среду корреспондент РИА Новости.

"Мне только что была вручена наша юридическая премия. Позвольте несколько слов сказать по этому поводу. Начнем с того, что когда мы говорили о создании этой премии, учреждали ее, я, естественно, не думал о том, что мне придется стоять на этой сцене. Но, с другой стороны, я понимаю, что для того, чтобы наша Ассоциация (юристов России - ред.) и дальше развивалась, нужно чтобы и премия тоже развивалась вместе с Ассоциацией. Поэтому хочу сердечно поблагодарить Ассоциацию юристов за вручение мне это премии", - сказал Медведев во время церемонии.

"Юрист года" - высшая юридическая премия России, учреждена в 2009 году.