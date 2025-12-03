https://ria.ru/20251203/medvedev-2059630242.html
Медведев стал лауреатом премии "Юрист года"
Медведев стал лауреатом премии "Юрист года" - РИА Новости, 03.12.2025
Медведев стал лауреатом премии "Юрист года"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал лауреатом высшей юридической премии в России "Юрист года" в номинации "За особый вклад в развитие государства и права"
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал лауреатом высшей юридической премии в России "Юрист года" в номинации "За особый вклад в развитие государства и права", передает в среду корреспондент РИА Новости.
"Мне только что была вручена наша юридическая премия. Позвольте несколько слов сказать по этому поводу. Начнем с того, что когда мы говорили о создании этой премии, учреждали ее, я, естественно, не думал о том, что мне придется стоять на этой сцене. Но, с другой стороны, я понимаю, что для того, чтобы наша Ассоциация (юристов России
- ред.) и дальше развивалась, нужно чтобы и премия тоже развивалась вместе с Ассоциацией. Поэтому хочу сердечно поблагодарить Ассоциацию юристов за вручение мне это премии", - сказал Медведев
во время церемонии.
"Юрист года" - высшая юридическая премия России, учреждена в 2009 году.
Премию вручают за значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки.
В разные годы лауреатами премии становились председатель Конституционного суда Валерий Зорькин
, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
, министр юстиции РФ Константин Чуйченко
, мэр Москвы Сергей Собянин
, выдающиеся правоведы, юристы, ученые и законодатели.