Медведев стал лауреатом премии "Юрист года" - РИА Новости, 03.12.2025
20:41 03.12.2025
Медведев стал лауреатом премии "Юрист года"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал лауреатом высшей юридической премии в России "Юрист года" в номинации "За особый вклад в развитие государства и права"
россия, москва, дмитрий медведев, валерий зорькин, александр бастрыкин, общество
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Валерий Зорькин, Александр Бастрыкин, Общество
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал лауреатом высшей юридической премии в России "Юрист года" в номинации "За особый вклад в развитие государства и права", передает в среду корреспондент РИА Новости.
"Мне только что была вручена наша юридическая премия. Позвольте несколько слов сказать по этому поводу. Начнем с того, что когда мы говорили о создании этой премии, учреждали ее, я, естественно, не думал о том, что мне придется стоять на этой сцене. Но, с другой стороны, я понимаю, что для того, чтобы наша Ассоциация (юристов России - ред.) и дальше развивалась, нужно чтобы и премия тоже развивалась вместе с Ассоциацией. Поэтому хочу сердечно поблагодарить Ассоциацию юристов за вручение мне это премии", - сказал Медведев во время церемонии.
"Юрист года" - высшая юридическая премия России, учреждена в 2009 году.
Премию вручают за значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки.
В разные годы лауреатами премии становились председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, мэр Москвы Сергей Собянин, выдающиеся правоведы, юристы, ученые и законодатели.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Медведев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"
14 сентября, 10:49
 
Россия Москва Дмитрий Медведев Валерий Зорькин Александр Бастрыкин Общество
 
 
