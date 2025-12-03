Медведев рассказал, в каком случае ИИ не сможет заменить юристов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Студентам юридических вузов важно получить всю глубину знаний от своих преподавателей, в полной мере разобраться в довольно сложных проблемах и институтах, только тогда будет надежда на то, что юристов в какой-то момент не заменит искусственный интеллект, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что хороших юристов все равно не так много, несмотря на то что право может быть не самым сложным предметом, а сама профессия - не самой сложной.

"Те, кто сейчас учится, я надеюсь, в полной мере разберутся в довольно сложных проблемах, о которых пишут и говорят, таких, например, как исковая давность, приобретательная давность, добросовестное владение и масса других предметов, институтов, которые сейчас стали актуальными даже для обычных граждан. И только в этом случае у наших нынешних студентов и вообще у нас, как у юридического сословия, есть какие-то надежды, что всех нас в какой-то момент не заменит искусственный интеллект. Но я думаю, что мы придумаем способ доказать, что без человека в области права сделать ничего невозможно", - сказал Медведев.