Медведев рассказал, в каком случае ИИ не сможет заменить юристов
Медведев рассказал, в каком случае ИИ не сможет заменить юристов - РИА Новости, 03.12.2025
Медведев рассказал, в каком случае ИИ не сможет заменить юристов
Студентам юридических вузов важно получить всю глубину знаний от своих преподавателей, в полной мере разобраться в довольно сложных проблемах и институтах,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T20:16:00+03:00
2025-12-03T20:16:00+03:00
2025-12-03T20:16:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
россия
Медведев рассказал, в каком случае ИИ не сможет заменить юристов
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Студентам юридических вузов важно получить всю глубину знаний от своих преподавателей, в полной мере разобраться в довольно сложных проблемах и институтах, только тогда будет надежда на то, что юристов в какой-то момент не заменит искусственный интеллект, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Старайтесь по максимуму взять все, что возможно от своих преподавателей, получить всю совокупность, всю глубину знаний... И от того, какие основы заложены в период обучения, зависит и ваше непосредственное профессиональное будущее", - сказал Медведев
, обращаясь к нынешним студентам, на церемонии награждения премией "Юрист года", - которую ежегодно проводит Ассоциация юристов России
.
Медведев отметил, что хороших юристов все равно не так много, несмотря на то что право может быть не самым сложным предметом, а сама профессия - не самой сложной.
"Те, кто сейчас учится, я надеюсь, в полной мере разберутся в довольно сложных проблемах, о которых пишут и говорят, таких, например, как исковая давность, приобретательная давность, добросовестное владение и масса других предметов, институтов, которые сейчас стали актуальными даже для обычных граждан. И только в этом случае у наших нынешних студентов и вообще у нас, как у юридического сословия, есть какие-то надежды, что всех нас в какой-то момент не заменит искусственный интеллект. Но я думаю, что мы придумаем способ доказать, что без человека в области права сделать ничего невозможно", - сказал Медведев.