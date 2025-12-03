Рейтинг@Mail.ru
20:00 03.12.2025
Медведев поздравил Ассоциацию юристов России с юбилеем
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил Ассоциацию юристов России с 20-летием. РИА Новости, 03.12.2025
россия, москва, дмитрий медведев, валерий зорькин, александр бастрыкин
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Валерий Зорькин, Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил Ассоциацию юристов России с 20-летием.
Выступая на премии "Юрист года", которую ежегодно проводит Ассоциация юристов России, Медведев поздравил российских юристов с профессиональным праздником.
"Ну, а нашу Ассоциацию юристов - с 20-летием с момента ее создания. … На самом деле сделано много, но не меньше еще предстоит. Сердечно всех поздравляю", - сказал Медведев.
"Юрист года" - высшая юридическая премия России, она учреждена в 2009 году.
Премию "Юрист года" вручают тем, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки.
В разные годы лауреатами премии становились председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие выдающиеся правоведы, юристы, ученые и законодатели.
День юриста отмечается в России 3 декабря.
РоссияМоскваДмитрий МедведевВалерий ЗорькинАлександр Бастрыкин
 
 
