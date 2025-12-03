https://ria.ru/20251203/medvedev-2059623943.html
Медведев поздравил Ассоциацию юристов России с юбилеем
Медведев поздравил Ассоциацию юристов России с юбилеем - РИА Новости, 03.12.2025
Медведев поздравил Ассоциацию юристов России с юбилеем
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил Ассоциацию юристов России с 20-летием. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T20:00:00+03:00
2025-12-03T20:00:00+03:00
2025-12-03T20:00:00+03:00
россия
москва
дмитрий медведев
валерий зорькин
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059454626.html
https://ria.ru/20251203/912960934.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий медведев, валерий зорькин, александр бастрыкин
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Валерий Зорькин, Александр Бастрыкин
Медведев поздравил Ассоциацию юристов России с юбилеем
Медведев поздравил Ассоциацию юристов России с 20-летием
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил Ассоциацию юристов России с 20-летием.
Выступая на премии "Юрист года", которую ежегодно проводит Ассоциация юристов России
, Медведев
поздравил российских юристов с профессиональным праздником.
"Ну, а нашу Ассоциацию юристов - с 20-летием с момента ее создания. … На самом деле сделано много, но не меньше еще предстоит. Сердечно всех поздравляю", - сказал Медведев.
"Юрист года" - высшая юридическая премия России, она учреждена в 2009 году.
Премию "Юрист года" вручают тем, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки.
В разные годы лауреатами премии становились председатель Конституционного суда Валерий Зорькин
, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
, министр юстиции РФ Константин Чуйченко
, мэр Москвы Сергей Собянин
и другие выдающиеся правоведы, юристы, ученые и законодатели.
День юриста отмечается в России 3 декабря.