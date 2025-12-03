Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал США основным конкурентом России в геополитике - РИА Новости, 03.12.2025
19:04 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/medvedev-2059601219.html
Медведев назвал США основным конкурентом России в геополитике
Медведев назвал США основным конкурентом России в геополитике - РИА Новости, 03.12.2025
Медведев назвал США основным конкурентом России в геополитике
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал США как основного геополитического конкурента России. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:04:00+03:00
2025-12-03T19:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251203/peregovory-2059487513.html
Медведев назвал США основным конкурентом России в геополитике

Медведев назвал США основным геополитическим конкурентом России

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал США как основного геополитического конкурента России.
Выступая в среду на премии "Юрист года", он заметил, что, пропорционально населению, количество юристов в России сегодня такое же, как и в США.
"Несмотря на то, что Соединенные Штаты - наш основной геополитический конкурент, это все-таки некоторым образом характеризует общее состояние дел в нашем государстве и в нашей правовой системе", - сказал Медведев.
