Медведев сравнил скандал в ЕС с сюжетом фильма "Залечь на дно в Брюгге"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил историю экс-главы евродипломатии Федерики Могерини с сюжетом фильма "Залечь на дно в Брюгге".
"Был такой фильм про британских киллеров, которых спрятали в европейском городишке в Бельгии. В нашем прокате шёл под названием "Залечь на дно в Брюгге". Именно это и сделала г-жа Могерини, бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, ставшая после завершения карьеры ректором Колледжа Европы в этом самом Брюгге. Типа, на контрактах в этом колледже и спалилась", - написал Медведев в своем telegram-канале.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
Вчера, 09:52