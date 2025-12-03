Рейтинг@Mail.ru
Медведев сравнил скандал в ЕС с сюжетом фильма "Залечь на дно в Брюгге"
12:01 03.12.2025
Медведев сравнил скандал в ЕС с сюжетом фильма "Залечь на дно в Брюгге"
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил историю экс-главы евродипломатии Федерики Могерини с сюжетом фильма "Залечь на дно в Брюгге". РИА Новости, 03.12.2025
Медведев сравнил скандал в ЕС с сюжетом фильма "Залечь на дно в Брюгге"

Медведев сравнил историю Могерини с сюжетом фильма «Залечь на дно в Брюгге»

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил историю экс-главы евродипломатии Федерики Могерини с сюжетом фильма "Залечь на дно в Брюгге".
Европейская прокуратура (EPPO) сообщила в среду, что Могерини и двум другим еврочиновникам сообщили о подозрениях в нецелевом расходовании средств ЕС, они не под стражей.
"Был такой фильм про британских киллеров, которых спрятали в европейском городишке в Бельгии. В нашем прокате шёл под названием "Залечь на дно в Брюгге". Именно это и сделала г-жа Могерини, бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, ставшая после завершения карьеры ректором Колледжа Европы в этом самом Брюгге. Типа, на контрактах в этом колледже и спалилась", - написал Медведев в своем telegram-канале.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
Федерика Могерини - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
СМИ раскрыли реакцию ЕС на арест Могерини
