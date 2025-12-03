Медведев сравнил скандал в ЕС с сюжетом фильма "Залечь на дно в Брюгге"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил историю экс-главы евродипломатии Федерики Могерини с сюжетом фильма "Залечь на дно в Брюгге".

Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.