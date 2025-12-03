Медведев прокомментировал задержание экс-главы евродипломатии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию вокруг задержания экс-главы евродипломатии Федерики Могерини, предположил, что ей было мало денег в должности министра иностранных дел объединённой Европы.