Медведев прокомментировал задержание экс-главы евродипломатии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию вокруг задержания экс-главы евродипломатии Федерики Могерини, предположил, что ей было мало денег в должности министра иностранных дел объединённой Европы.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
"Любопытно тут именно то, что дама, занимавшая такой пост, пошла на пенсии вразнос. Видимо, мало было денег в должности министра иностранных дел объединённой Европы. Помню эту тётю, она была вообще-то даже поприличнее, чем две нынешние мерзкие ворюги-русофобки – Урсула фон дер как-то там и Кая Каллас. На этих просто пробы ставить негде. Эти ждать пенсии не стали. Одна украла безумное количество денег на вакцинах в период пандемии. А у второй муженёк неправедно нажился на контрактах с Россией, поэтому она сразу, чтобы не плодить подозрений, превратилась в антироссийскую стерву", - написал Медведев в Max.
2 декабря, 15:59