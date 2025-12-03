https://ria.ru/20251203/medvedchuk-2059443084.html
Медведчук обвинил Зеленского в саботаже мирных переговоров
Медведчук обвинил Зеленского в саботаже мирных переговоров - РИА Новости, 03.12.2025
Медведчук обвинил Зеленского в саботаже мирных переговоров
Украина при Владимире Зеленском лишилась шансов на дальнейшее существование, глава киевского режима боится нести ответственность за преступную политику, потому... РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украина при Владимире Зеленском лишилась шансов на дальнейшее существование, глава киевского режима боится нести ответственность за преступную политику, потому оттягивает переговорный процесс по урегулированию, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По его мнению, "все разговоры о том, что в переговорах по украинскому кейсу осталось решить каких-то "пару вопросов", — спекуляция". "Стратегия официального Киева
в том и состоит, чтобы постоянно подвешивать "пару вопросов"", - говорится в заявлении Медведчука
, опубликованном на сайте
движения "Другая Украина".
Зеленский
, по словам Медведчука, обманул украинский народ и вместо мира принес стране разрушительную войну, получил от Запада деньги, оружие, вступил в конфликт с Россией
.
По мнению Медвечука, "любое реальное мирное соглашение с Россией снесет всю политическую верхушку, чего банда Зеленского старается не допустить, отсюда системный саботаж мирных переговоров".
"У нее (Украины
при Зеленском - ред.) не осталось шансов на дальнейшее существование — ее уничтожит как мир, так и война", - полагает политик.