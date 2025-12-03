Медведчук обвинил Зеленского в саботаже мирных переговоров

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украина при Владимире Зеленском лишилась шансов на дальнейшее существование, глава киевского режима боится нести ответственность за преступную политику, потому оттягивает переговорный процесс по урегулированию, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.