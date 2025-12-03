Рейтинг@Mail.ru
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 03.12.2025
17:41 03.12.2025
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России
Американская компания McDonald's зарегистрировала товарный знак "I'm lovin' it" (вот что я люблю), выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 03.12.2025
2025
Россия, Украина, McDonald's Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России

© AP Photo / Jenny Kane Вывеска ресторана McDonald's
© AP Photo / Jenny Kane
Вывеска ресторана McDonald's. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американская компания McDonald's зарегистрировала товарный знак "I'm lovin' it" (вот что я люблю), выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в декабре 2024 года. В декабре 2025 года Роспатент принял решение о регистрации знака. В качестве заявителя указана "Макдоналдс Корпорейшн".
Под данным товарным знаком компания McDonald's может производить и продавать в России различную пищевую продукцию, а также оказывать услуги ресторанов.
McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
Логотип McDonalds - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
McDonald's подал заявку на регистрацию товарного знака в России
26 апреля, 05:50
 
Россия Украина McDonald's Corporation Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
