McDonald's зарегистрировал товарный знак в России
Американская компания McDonald's зарегистрировала товарный знак "I'm lovin' it" (вот что я люблю), выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 03.12.2025
