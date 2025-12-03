Рейтинг@Mail.ru
В Анапе обнаружили незначительные выбросы мазута
18:37 03.12.2025 (обновлено: 18:38 03.12.2025)
В Анапе обнаружили незначительные выбросы мазута
В Анапе обнаружили незначительные выбросы мазута
происшествия
анапа
краснодарский край
керченский пролив
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, анапа, краснодарский край, керченский пролив, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Керченский пролив, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе обнаружили незначительные выбросы мазута

Новые выбросы мазута обнаружили на двух участках береговой линии в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Новые выбросы мелкой фракции нефтепродуктов обнаружили на двух участках береговой линии в Анапе протяженностью в 4 километра и 1,5 километра, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Анапе на двух участках собрали незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродуктов. Замазученные водоросли обнаружили накануне 2 декабря на 4-километровом участке Бугазской Косы и на отрезке от погранзаставы до водораздела протяженностью 1,5 километра", - говорится в сообщении.
Пляжную территорию зачищали около 35 человек, это сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и представители Белоглинского района, добавили в оперштабе.
Ранее глава МЧС Александр Куренков, прибывший в Анапу для контроля хода ликвидации чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе, доложил на заседании правительственной комиссии, что 22 октября в акватории Черного моря были обнаружены дрейфующие пятна нефтепродуктов.
На побережье Анапы начали восстанавливать вал для защиты от возможных выбросов нефтепродуктов во время штормов в осенне-зимний период. Затем его начали восстанавливать и в Темрюкском районе.
По информации оперштаба, утром 24 октября фрагменты мазута вперемешку с водорослями зафиксировали в станице Благовещенской в районе пансионата "Малахит" и гостиницы "Жара". Также свежие выбросы были зафиксированы на Бугазской косе. Между селом Витязево и станицей Благовещенской наблюдались отдельные вкрапления свежих капель мазута. В оперштабе добавили, что в акватории моря вблизи берега пятен нефтепродуктов не обнаружено. Выбросы размером в несколько сантиметров в диаметре также ликвидировали в Темрюкском районе - в поселке Веселовка в районе пляжа "Альбатрос". Сейчас очистка этих территорий завершена, уточнили в оперштабе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 2 тысяч километров береговой линии.
Происшествия
 
 
