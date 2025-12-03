Рейтинг@Mail.ru
Более четырех тысяч органов власти уже зарегистрировали каналы в Мax - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/max-2059632085.html
Более четырех тысяч органов власти уже зарегистрировали каналы в Мax
Более четырех тысяч органов власти уже зарегистрировали каналы в Мax - РИА Новости, 03.12.2025
Более четырех тысяч органов власти уже зарегистрировали каналы в Мax
Более 4 тысяч органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также 87 из 89 глав российских регионов уже зарегистрировали каналы в мессенджере Мax,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T20:56:00+03:00
2025-12-03T20:56:00+03:00
россия
москва
астраханская область
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054733123_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_cfe7a3e77f6d43735f2e50baeb26d336.jpg
https://ria.ru/20250819/maks-2036260392.html
россия
москва
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054733123_95:0:2500:1804_1920x0_80_0_0_394a022a8af897c9cc0a02e2681e808e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, астраханская область, мессенджер max
Россия, Москва, Астраханская область, Мессенджер Max
Более четырех тысяч органов власти уже зарегистрировали каналы в Мax

РИА Новости: 4 тысячи органов власти и 87 глав регионов зарегистрировались в Мax

© РИА Новости / Илья ПиталевСтенд мессенджера MAX
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Стенд мессенджера MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 4 тысяч органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также 87 из 89 глав российских регионов уже зарегистрировали каналы в мессенджере Мax, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Диалог регионы".
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
«
"Появление в стране национального мессенджера Мax стало очередным шагом для развития инфраструктуры госпабликов. С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в Мax. По данным АНО "Диалог Регионы", на данный момент в мессенджере зарегистрированы каналы 87 губернаторов, всех 89 региональных правительств, более 4 тысяч органов исполнительной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщение.
Кроме того, в пресс-службе организации рассказали, что во "ВКонтакте" на данный момент работают 173 тысячи госпабликов, которыми пользуются 57 миллионов россиян.
Также АНО "Диалог регионы" выпустила первый рейтинг правительств регионов России по охвату аудитории в Мax, который основан на двух следующих показателях: количество подписчиков и соотношение аудитории канала с численностью населения субъекта страны.
"В топ-5 субъектов по состоянию на 1 декабря вошли Москва (50 тысяч подписчиков), Астраханская область (13 тысяч), Курская область (8 тысяч), Республика Коми (7,8 тысячи), Чукотский автономный округ (1,2 тысячи)", - рассказали в организации.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX
19 августа, 12:02
 
РоссияМоскваАстраханская областьМессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала