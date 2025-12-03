Более четырех тысяч органов власти уже зарегистрировали каналы в Мax

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 4 тысяч органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также 87 из 89 глав российских регионов уже зарегистрировали каналы в мессенджере Мax, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Диалог регионы".
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
«
"Появление в стране национального мессенджера Мax стало очередным шагом для развития инфраструктуры госпабликов. С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в Мax. По данным АНО "Диалог Регионы", на данный момент в мессенджере зарегистрированы каналы 87 губернаторов, всех 89 региональных правительств, более 4 тысяч органов исполнительной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщение.
Кроме того, в пресс-службе организации рассказали, что во "ВКонтакте" на данный момент работают 173 тысячи госпабликов, которыми пользуются 57 миллионов россиян.
Также АНО "Диалог регионы" выпустила первый рейтинг правительств регионов России по охвату аудитории в Мax, который основан на двух следующих показателях: количество подписчиков и соотношение аудитории канала с численностью населения субъекта страны.
"В топ-5 субъектов по состоянию на 1 декабря вошли Москва (50 тысяч подписчиков), Астраханская область (13 тысяч), Курская область (8 тысяч), Республика Коми (7,8 тысячи), Чукотский автономный округ (1,2 тысячи)", - рассказали в организации.