Более четырех тысяч органов власти уже зарегистрировали каналы в Мax

"Появление в стране национального мессенджера Мax стало очередным шагом для развития инфраструктуры госпабликов. С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в Мax. По данным АНО "Диалог Регионы", на данный момент в мессенджере зарегистрированы каналы 87 губернаторов, всех 89 региональных правительств, более 4 тысяч органов исполнительной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщение.