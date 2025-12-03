Рейтинг@Mail.ru
Маск рассказал, кто будет следующим президентом США - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:27 03.12.2025 (обновлено: 06:51 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/mask-2059399816.html
Маск рассказал, кто будет следующим президентом США
Маск рассказал, кто будет следующим президентом США - РИА Новости, 03.12.2025
Маск рассказал, кто будет следующим президентом США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим президентом страны на восемь лет,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T04:27:00+03:00
2025-12-03T06:51:00+03:00
в мире
сша
илон маск
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094538_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_20616ccf8ffd26e8eb6e6f974d2ca3fc.jpg
https://ria.ru/20251202/tramp-2059377995.html
https://ria.ru/20251201/mask-2058866151.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094538_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f668943e25e76e213540e313bd6f6362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, politico
В мире, США, Илон Маск, Politico
Маск рассказал, кто будет следующим президентом США

Politico: Маск считает, что следующим президентом США будет Вэнс

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим президентом страны на восемь лет, утверждает газета Politico со ссылкой на источники.
Маск высказал такое предположение 22 ноября во время встречи с бывшими и нынешними сотрудниками департамента государственной эффективности США (DOGE) в техасском городе Бастроп, рассказали изданию два участника встречи и еще один источник, осведомленный о частной встрече.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Трамп сказал, что хорошо ладит с Маском
2 декабря, 23:34
"Маск предсказал, что страна находится в начале "великого периода на 12 лет", который включает второй срок (президента США Дональда - ред.) Трампа и два последующих срока Вэнса", - отмечает газета.
Politico добавляет, что Маск не присутствовал физически на встрече, а связался с участниками по видеосвязи из "темного помещения". Предприниматель объяснил это соображениями безопасности, отметив, что он входит в список лиц, на которых могут совершить покушения. На мероприятии собрались примерно 150 сотрудников департамента эффективности, некоторые приехали с родственниками.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Маск рассказал, что помогло бы разрешить долговой кризис в США
1 декабря, 10:42
 
В миреСШАИлон МаскPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала