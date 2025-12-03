Маск рассказал, кто будет следующим президентом США

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим президентом страны на восемь лет, утверждает газета Politico со ссылкой на источники.
Маск высказал такое предположение 22 ноября во время встречи с бывшими и нынешними сотрудниками департамента государственной эффективности США (DOGE) в техасском городе Бастроп, рассказали изданию два участника встречи и еще один источник, осведомленный о частной встрече.
"Маск предсказал, что страна находится в начале "великого периода на 12 лет", который включает второй срок (президента США Дональда - ред.) Трампа и два последующих срока Вэнса", - отмечает газета.
Politico добавляет, что Маск не присутствовал физически на встрече, а связался с участниками по видеосвязи из "темного помещения". Предприниматель объяснил это соображениями безопасности, отметив, что он входит в список лиц, на которых могут совершить покушения. На мероприятии собрались примерно 150 сотрудников департамента эффективности, некоторые приехали с родственниками.
