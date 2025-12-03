Малкина: в России построили экосистему соревнований по профмастерству

В сфере профессионального образования России происходят значительные изменения. Так, в стране реализуется Всероссийское чемпионатное движение "Профессионалы". Оно ориентировано на специфику национального рынка труда и позволяет эффективнее готовить специалистов для ключевых отраслей экономики. О стандартах и сущности движения проректор Института развития профессионального образования (федерального оператора Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" – ред.) Надежда Малкина рассказала в интервью РИА Новости.

– С чего начиналось Всероссийское чемпионатное движение "Профессионалы"?

– В 2023 году Минпросвещения России инициировало формирование Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Его цель – обеспечить развитие кадрового потенциала экономики страны. Чемпионаты по профмастерству сегодня проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

Что было раньше? Раньше были международные соревнования WorldSkills. Это подобие олимпиады, где каждого участника готовят по специальным программам, условия и задания формируются по заранее заданным стандартам. Под эгидой этих соревнований в Россию зашли многие зарубежные индустриальные партнеры. Получилось так, что повсеместно – от школы до предприятия – было оборудование зарубежных фирм. Это была политика "мягкой" силы в действии при завоевании новых рынков со стороны мировых брендов. А потом и международные соревнования, и зарубежные бренды ушли.

Теперь мы построили национальную экосистему соревнований по профессиональному мастерству, исходя из потребностей нашей экономики. Основной вектор Всероссийского чемпионатного движения – в обеспечении кадрами региональных рынков труда, по запросу и на условиях, которые отвечают требованиям предприятий соответствующего региона.

Самое важное – мы применили мультивендорный подход: конкурсные задания формируются представителями множества профильных работодателей и системы профессионального образования.

Мы опирались на международный опыт, но шли своим путем.

– В чем же главные отличия?

– Например, ранее в части компетенций было закреплено время на конкретный модуль задания. В "Профессионалах" распределение времени на выполнение того или иного модуля задания остается за конкурсантом. Это дает возможность приблизить условия чемпионата к реальным производственным задачам при сохранении соревновательности.

В каждом чемпионате "Профессионалы" очень важна инсталляция реального рабочего места работника, а также адаптация конкурсных условий для погружения в производственную среду. Важно, что все эти условия и требования транслируются в систему среднего профессионального образования.

Эти цели достигаются за счет проведения чемпионатов в каждом регионе именно по востребованным компетенциям на рынке труда конкретного региона. Так мы способствуем вовлечению предприятий-работодателей конкретного региона в качестве разработчиков конкурсной документации и экспертов для оценки работы конкурсантов.

– Что бы вы особо отметили в "Профессионалах" сегодня?

– За три года существования Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" в его рядах заметно выросло количество представителей работодателей. В целом более 7500 предприятий включились на региональном этапе 2025 года в чемпионатное движение.

Комплексным ресурсом Всероссийского чемпионатного движения является созданная система независимой оценки работ конкурсантов и цифровые сервисы, являющиеся полностью российской разработкой, непосредственно под задачи движения.

Победители и призеры чемпионата "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий получают стажировки и вакансии от ведущих работодателей страны. Сегодня мы можем смело сказать: Всероссийское чемпионатное движение – это открытое окно возможностей для любого студента.

– Но чемпионатное движение "Профессионалы" не замыкается внутри страны: на финалах мы видим и участников из других стран. Как происходит это взаимодействие?

– Да, действительно, важно отметить, что чемпионатное движение "Профессионалы" имеет и международный формат. За три года проведения национальных чемпионатов по профессиональному мастерству интерес со стороны представителей из других стран растет с невероятной динамикой. Тут надо понимать: мы не диктуем каких-то исключительно строгих правил, как будто хотим насаждать свои правила игры. Основной принцип любого чемпионатного мероприятия в рамках движения – это взаимовыгодное партнерство.

А еще мы проводим образовательные интенсивы для всех желающих, в том числе для наших зарубежных коллег. У нас есть такой формат, как "Мастерская инноваций", где мы проводим мастер-классы по компетенциям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и современных вызовов.

В этом году "Мастерская инноваций" объединила более 800 человек, включая представителей зарубежных стран. В числе участников – студенты, молодые специалисты, педагоги и эксперты, для которых интенсив становится площадкой не только для обмена опытом, но и для развития собственных инновационных проектов под руководством профессиональных наставников.

То есть постепенно мы наращиваем международное сотрудничество в сфере подготовки востребованных кадров. Мы видим насколько велик спрос на обмен опытом в этой сфере. Нам есть, что предложить нашим партнерам из дружественных стран.