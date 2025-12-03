СМИ: Малайзия возобновит поиски пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Малайзии возобновят 30 декабря поиск обломков пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370 Malaysia Airlines, сообщает портал New Straits Times со ссылкой на заявление министерства транспорта.
В марте власти Малайзии согласовали с американской компанией Ocean Infinity новые поисковые работы по обнаружению обломков пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370. В апреле министр транспорта Малайзии Локе Сью Фук заявлял, что поиски пропавшего самолета американской компанией были приостановлены, так как в тот момент был "не сезон".
"Поиск на большой глубине пропавших обломков рейса MH370 (авиакомпании - ред.) Malaysia Airlines возобновится 30 декабря", - говорится на сайте портала.
По данным портала, министерство транспорта заявило, что компания Ocean Infinity возобновит поисковые операции на дне океана на 55 дней.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе 3 марта 2024 года пообещал продолжить поиски.