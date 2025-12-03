Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Малайзия возобновит поиски пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370 - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/malayziya-2059409013.html
СМИ: Малайзия возобновит поиски пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370
СМИ: Малайзия возобновит поиски пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370 - РИА Новости, 03.12.2025
СМИ: Малайзия возобновит поиски пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370
Власти Малайзии возобновят 30 декабря поиск обломков пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370 Malaysia Airlines, сообщает портал New Straits Times со ссылкой РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T06:57:00+03:00
2025-12-03T06:57:00+03:00
в мире
малайзия
куала-лумпур
пекин
malaysia airlines
boeing 777-200
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600559665_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_5885ddf06814f983b6b8dd8d1af39615.jpg
https://ria.ru/20251126/malayziya-2057813843.html
https://ria.ru/20251120/meduza-2056251301.html
малайзия
куала-лумпур
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600559665_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_68134aa3622da3403fac719489d7b5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, малайзия, куала-лумпур, пекин, malaysia airlines, boeing 777-200
В мире, Малайзия, Куала-Лумпур, Пекин, Malaysia Airlines, Boeing 777-200
СМИ: Малайзия возобновит поиски пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370

NST: Малайзия возобновит поиски пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370

© AP Photo / Greg Wood Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане
 Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Greg Wood
Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Малайзии возобновят 30 декабря поиск обломков пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370 Malaysia Airlines, сообщает портал New Straits Times со ссылкой на заявление министерства транспорта.
В марте власти Малайзии согласовали с американской компанией Ocean Infinity новые поисковые работы по обнаружению обломков пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370. В апреле министр транспорта Малайзии Локе Сью Фук заявлял, что поиски пропавшего самолета американской компанией были приостановлены, так как в тот момент был "не сезон".
Пострадавшие от наводнения, в Шах-Аламе, на окраине Куала-Лумпура, Малайзия. - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Малайзии из-за наводнений эвакуировали более 30 тысяч человек
26 ноября, 18:44
"Поиск на большой глубине пропавших обломков рейса MH370 (авиакомпании - ред.) Malaysia Airlines возобновится 30 декабря", - говорится на сайте портала.
По данным портала, министерство транспорта заявило, что компания Ocean Infinity возобновит поисковые операции на дне океана на 55 дней.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе 3 марта 2024 года пообещал продолжить поиски.
Машина скорой помощи в Малайзии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Малайзии ребенок из России умер после того, как его ужалила медуза
20 ноября, 11:55
 
В миреМалайзияКуала-ЛумпурПекинMalaysia AirlinesBoeing 777-200
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала