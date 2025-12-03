Рейтинг@Mail.ru
11:49 03.12.2025
Ливан отправит представителя на непрямые переговоры с Израилем
Ливан отправит представителя на непрямые переговоры с Израилем
в мире, ливан, израиль, бейрут, джозеф аун, оон
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Джозеф Аун, ООН
© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун поручил адвокату Симону Караму возглавить ливанскую военно-техническую делегацию на заседаниях комитета по реализации соглашения о прекращении боевых действий с Израилем, известного как "механизм", говорится в заявлении канцелярии ливанского лидера.
"После получения американской стороной согласия от израильской стороны включить в состав своей делегации гражданского представителя и после консультаций со спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Нававом Саламом президент Джозеф Аун принял решение поручить бывшему послу, адвокату Симону Караму возглавить ливанскую делегацию на заседаниях того же комитета (“военно-технический комитет Ливана” - ред.)", - говорится в заявлении.
Нетаньяху подал президенту Израиля прошение о помиловании
30 ноября, 13:40
30 ноября, 13:40
Все заинтересованные стороны были уведомлены, и таким образом Карам принимает участие в заседании комитета, назначенном на 3 декабря в Накуре на юге Ливана.
Комитет "механизма" представляет собой формат, объединяющий Ливан, Израиль и силы ЮНИФИЛ под американо-французским покровительством, с целью мониторинга выполнения соглашения о прекращении враждебных действий.
Он был официально восстановлен в ноябре 2024 года после достижения соглашения о прекращении огня и стал продолжением Трехстороннего комитета, созданного в рамках резолюции 1701 СБ ООН после войны июля 2006 года.
Комитет функционирует как канал непрямой связи между Бейрутом и Тель-Авивом, на котором представляются ежедневные полевые отчеты и обсуждаются все виды нарушений - воздушные, морские и вдоль "голубой линии". Согласно документам ООН, на него возложены четыре основные задачи: контроль за выполнением прекращения огня, разработка механизмов проверки и инспекций в определенных точках к югу от реки Литани, сбор и обмен полевой информацией через миротворческие силы ООН (UNIFIL), а также поддержка армии Ливана в операциях по развертыванию и контролю над приграничной зоной.
Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев на юге Ливана, сообщил источник
18 ноября, 23:11
 
