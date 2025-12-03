Ливан отправит представителя на непрямые переговоры с Израилем

БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун поручил адвокату Симону Караму возглавить ливанскую военно-техническую делегацию на заседаниях комитета по реализации соглашения о прекращении боевых действий с Израилем, известного как "механизм", говорится в заявлении канцелярии ливанского лидера.