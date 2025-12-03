Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 4% с начала года - РИА Новости, 03.12.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:03 03.12.2025
Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 4% с начала года
Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 4% с начала года
За первые 10 месяцев текущего года объем промышленного производства в Москве вырос на 3,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года, а рост обрабатывающих РИА Новости, 03.12.2025
Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 4% с начала года

Максим Ликсутов: рост промпроизводства в Москве составил 3,9% с начала года

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года объем промышленного производства в Москве вырос на 3,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года, а рост обрабатывающих отраслей составил 4,5%, сообщил заммэра столицы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно содействует развитию индустриального сектора столицы. Так, за 10 месяцев промышленное производство выросло на 3,9% по отношению к январю – октябрю 2024 года, обрабатывающее – на 4,5% за тот же период. Устойчивая положительная динамика отражает эффективность комплексной поддержки и привлекательность сформированного для бизнеса инвестиционного климата", – рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
На территории столицы ведут свою деятельность более 20 обрабатывающих отраслей – от пищевой промышленности и создания стройматериалов до фармацевтики и радиоэлектроники (в том числе микроэлектроники и фотоники).
Как отметил министр столичного правительства, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов, положительная динамика связана с наращиванием выпуска в ряде отдельных сегментов.
"Так, за 10 месяцев этого года более чем в полтора раза в столице увеличилось производство кабельной продукции. Аналогичные тенденции отмечены и в сфере товаров массового потребления – например, отрасль спортивных товаров выросла почти в 1,6 раза по сравнению с январем – октябрем 2024-го", – сообщил Гарбузов.
Столица является крупным индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год на территории мегаполиса появляются около 150 технологичных предприятий. В настоящий момент в столице работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где трудятся порядка 755 тысяч человек.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
