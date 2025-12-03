Рейтинг@Mail.ru
Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах - РИА Новости, 03.12.2025
15:33 03.12.2025
Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах
Коптевский суд Москвы ограничил в родительских правах блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по иску матери ребенка, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.12.2025
Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах

Суд по иску матери ребенка ограничил в родительских правах блогера Алекса Лесли

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Коптевский суд Москвы ограничил в родительских правах блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по иску матери ребенка, сообщили РИА Новости в суде.
"Коптевский районный суд города Москвы 3 декабря 2025 года удовлетворил в полном объёме исковые требования Степашиной Анастасии Геннадьевны к Кириллову Александру Сергеевичу об ограничении в родительских правах", - сообщили в суде.
Заявление матери ребенка было зарегистрировано судом в марте. Ранее женщина обращалась с иском о признании Лесли отцом ребёнка, а также о взыскании алиментов.
Против Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей. Он заочно арестован.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
"Напавших не наказать": россиянки массово столкнулись с новой угрозой
26 июня, 16:27
