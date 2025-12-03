Мишустин рассказал о выделении 70 миллиардов рублей на сохранение лесов

"До 2030 года, кстати, финансирование предусмотрено на эти цели, на сохранение лесов, на две трети больше, чем соответствующее финансирование, которое было предусмотрено за предыдущие пять лет. Примерно это 70 миллиардов рублей до 2030 года", - сказал Мишустин.