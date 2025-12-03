Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о выделении 70 миллиардов рублей на сохранение лесов - РИА Новости, 03.12.2025
11:32 03.12.2025 (обновлено: 11:33 03.12.2025)
Мишустин рассказал о выделении 70 миллиардов рублей на сохранение лесов
Мишустин рассказал о выделении 70 миллиардов рублей на сохранение лесов
Кабмин направит до 2030 года около 70 миллиардов рублей на сохранение лесов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.12.2025
Мишустин рассказал о выделении 70 миллиардов рублей на сохранение лесов

Мишустин заявил о выделении 70 млрд рублей на сохранение лесов до 2030 года

© РИА Новости / Валерий ШустовЛесное хозяйство
Лесное хозяйство - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Валерий Шустов
Лесное хозяйство . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Кабмин направит до 2030 года около 70 миллиардов рублей на сохранение лесов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин провел встречу с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым.
"До 2030 года, кстати, финансирование предусмотрено на эти цели, на сохранение лесов, на две трети больше, чем соответствующее финансирование, которое было предусмотрено за предыдущие пять лет. Примерно это 70 миллиардов рублей до 2030 года", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что такая работа крайне важна для поддержания уже сложившейся положительной динамики воспроизводства лесов.
Сосновый лес - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Рослесхоз рассказал, сколько гектаров леса могут восстановить в 2025 году
