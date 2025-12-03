https://ria.ru/20251203/les-2059454906.html
Мишустин рассказал о выделении 70 миллиардов рублей на сохранение лесов
Кабмин направит до 2030 года около 70 миллиардов рублей на сохранение лесов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.12.2025
экономика
россия
михаил мишустин
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Кабмин направит до 2030 года около 70 миллиардов рублей на сохранение лесов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин
провел встречу с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым
"До 2030 года, кстати, финансирование предусмотрено на эти цели, на сохранение лесов, на две трети больше, чем соответствующее финансирование, которое было предусмотрено за предыдущие пять лет. Примерно это 70 миллиардов рублей до 2030 года", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что такая работа крайне важна для поддержания уже сложившейся положительной динамики воспроизводства лесов.