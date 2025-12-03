ОБСЕ закрывает глаза на цензуру российских СМИ на Западе, заявил Лавров

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. ОБСЕ закрывает глаза на цензуру российских СМИ на Западе, хотя каждое государство-участник должно обеспечивать свободный доступ к информации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Закрывают глаза в ОБСЕ и на цензуру российских СМИ на Западе. Хотя в документах прямо сказано, что каждое государство-участник организации обязано обеспечивать свободный доступ к информации", - написал Лавров в статье для "Российской газеты".
Российский МИД неоднократно рассказывал о случаях цензуры западных стран, в частности Евросоюза, в отношении российских СМИ. В мае 2024 года официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя решение Брюсселя о запрете "вещательной деятельности" трех российских СМИ, заявила, что рассматривает этот шаг как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения.