07:04 03.12.2025
ОБСЕ закрывает глаза на цензуру российских СМИ на Западе, заявил Лавров
ОБСЕ закрывает глаза на цензуру российских СМИ на Западе, заявил Лавров
в мире
россия
брюссель
сергей лавров
мария захарова
обсе
в мире, россия, брюссель, сергей лавров, мария захарова, обсе
В мире, Россия, Брюссель, Сергей Лавров, Мария Захарова, ОБСЕ
ОБСЕ закрывает глаза на цензуру российских СМИ на Западе, заявил Лавров

Лавров: ОБСЕ закрывает глаза на цензуру российских СМИ на Западе

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. ОБСЕ закрывает глаза на цензуру российских СМИ на Западе, хотя каждое государство-участник должно обеспечивать свободный доступ к информации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Закрывают глаза в ОБСЕ и на цензуру российских СМИ на Западе. Хотя в документах прямо сказано, что каждое государство-участник организации обязано обеспечивать свободный доступ к информации", - написал Лавров в статье для "Российской газеты".
Российский МИД неоднократно рассказывал о случаях цензуры западных стран, в частности Евросоюза, в отношении российских СМИ. В мае 2024 года официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя решение Брюсселя о запрете "вещательной деятельности" трех российских СМИ, заявила, что рассматривает этот шаг как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Лавров назвал ОБСЕ площадкой оправдывания односторонних мер принуждения
Вчера, 00:47
 
