https://ria.ru/20251203/lavrov-2059385019.html
ОБСЕ не стала посредником в урегулировании конфликтов, заявил Лавров
ОБСЕ не стала посредником в урегулировании конфликтов, заявил Лавров - РИА Новости, 03.12.2025
ОБСЕ не стала посредником в урегулировании конфликтов, заявил Лавров
ОБСЕ не смогла стать честным посредником в урегулировании региональных конфликтов, что являлось одной из основных функции организации по замыслу ее основателей, РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T00:50:00+03:00
2025-12-03T00:50:00+03:00
2025-12-03T00:50:00+03:00
россия
молдавия
украина
сергей лавров
владимир воронин
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251203/lavrov-2059384699.html
https://ria.ru/20251203/lavrov-2059383186.html
россия
молдавия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, украина, сергей лавров, владимир воронин, мария захарова, обсе
Россия, Молдавия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Воронин, Мария Захарова, ОБСЕ
ОБСЕ не стала посредником в урегулировании конфликтов, заявил Лавров
Лавров: ОБСЕ не смогла быть посредником в урегулировании региональных конфликтов