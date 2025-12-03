Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ не стала посредником в урегулировании конфликтов, заявил Лавров - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/lavrov-2059385019.html
ОБСЕ не стала посредником в урегулировании конфликтов, заявил Лавров
ОБСЕ не стала посредником в урегулировании конфликтов, заявил Лавров - РИА Новости, 03.12.2025
ОБСЕ не стала посредником в урегулировании конфликтов, заявил Лавров
ОБСЕ не смогла стать честным посредником в урегулировании региональных конфликтов, что являлось одной из основных функции организации по замыслу ее основателей, РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T00:50:00+03:00
2025-12-03T00:50:00+03:00
россия
молдавия
украина
сергей лавров
владимир воронин
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251203/lavrov-2059384699.html
https://ria.ru/20251203/lavrov-2059383186.html
россия
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, украина, сергей лавров, владимир воронин, мария захарова, обсе
Россия, Молдавия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Воронин, Мария Захарова, ОБСЕ
ОБСЕ не стала посредником в урегулировании конфликтов, заявил Лавров

Лавров: ОБСЕ не смогла быть посредником в урегулировании региональных конфликтов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ОБСЕ не смогла стать честным посредником в урегулировании региональных конфликтов, что являлось одной из основных функции организации по замыслу ее основателей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Важнейшие функции организации, по замыслу ее основателей, – "раннее" предупреждение и разрешение споров. Однако ОБСЕ так и не сумела стать честным посредником в урегулировании региональных конфликтов. Например, в Приднестровье, где в 2003 году уже парафированный при посредничестве России мирный план в последний момент не был подписан президентом Молдавии Владимиром Ворониным, пошедшим на поводу у западных лидеров", - отметил министр в статье для "Российской газеты".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Лавров назвал ОБСЕ площадкой оправдывания односторонних мер принуждения
Вчера, 00:47
По его словам, организация отказалась от принципа беспристрастности и в конфликте вокруг Украины. В ОБСЕ предпочли "не заметить" саботаж Киевом Минских договоренностей "при попустительстве Парижа и Берлина", подчеркнул министр.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров не примет участие в ежегодном совете министров иностранных дел стран ОБСЕ, которое пройдет в Вене в начале декабря, Россию будет представлять замглавы министерства Александр Грушко.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Лавров обвинил НАТО и ЕС в разрушении военно-политического измерения ОБСЕ
Вчера, 00:29
 
РоссияМолдавияУкраинаСергей ЛавровВладимир ВоронинМария ЗахароваОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала