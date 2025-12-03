Лавров назвал ОБСЕ площадкой оправдывания односторонних мер принуждения

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Площадка ОБСЕ стала местом, где оправдывают односторонние меры принуждения против одних стран, а также отказываются от достигнутых наработок в экономическом измерении, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Украинизация" затронула и экономическое измерение. В ОБСЕ отброшены наработки по борьбе с коррупцией, развитию цифровой экономики, возведению транспортной инфраструктуры. Дошло до того, что – вопреки "духу и букве Хельсинки" – на венской площадке оправдывают односторонние меры принуждения. Российским представителям отказывают в визах для участия в Экономико-экологическом форуме ОБСЕ в Праге", - отметил министр в своей статья для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.
Кроме того, по его словам, не лучшим образом обстоят дела с "третьей корзиной", так называемым "человеческим измерением".
"Такие насущные задачи, как содействие межкультурному диалогу, борьба с проявлениями неонацизма, исламофобии и христианофобии, защита прав нацменьшинств и верующих, вымараны из повестки дня. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека – пресловутое БДИПЧ – пренебрегает своими обязанностями и игнорирует беспредел неонацистского киевского режима, правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии, которые принимают расистские законы и подвергают жестокой дискриминации местное русское население", - заявил он.
Как отметил министр, вместо заявленных целей БДИПЧ "штампует насквозь лживые доклады о "нарушении Россией международного гуманитарного права" в ходе украинского конфликта".