Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал ОБСЕ площадкой оправдывания односторонних мер принуждения - РИА Новости, 03.12.2025
00:47 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/lavrov-2059384699.html
Лавров назвал ОБСЕ площадкой оправдывания односторонних мер принуждения
Лавров назвал ОБСЕ площадкой оправдывания односторонних мер принуждения
в мире
россия
вена
прибалтика
сергей лавров
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
россия
вена
прибалтика
в мире, россия, вена, прибалтика, сергей лавров, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека
В мире, Россия, Вена, Прибалтика, Сергей Лавров, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека
Лавров назвал ОБСЕ площадкой оправдывания односторонних мер принуждения

Лавров: ОБСЕ стала площадкой, где оправдывают односторонние меры принуждения

Сергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Площадка ОБСЕ стала местом, где оправдывают односторонние меры принуждения против одних стран, а также отказываются от достигнутых наработок в экономическом измерении, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Украинизация" затронула и экономическое измерение. В ОБСЕ отброшены наработки по борьбе с коррупцией, развитию цифровой экономики, возведению транспортной инфраструктуры. Дошло до того, что – вопреки "духу и букве Хельсинки" – на венской площадке оправдывают односторонние меры принуждения. Российским представителям отказывают в визах для участия в Экономико-экологическом форуме ОБСЕ в Праге", - отметил министр в своей статья для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Лавров обвинил НАТО и ЕС в разрушении военно-политического измерения ОБСЕ
Вчера, 00:29
Кроме того, по его словам, не лучшим образом обстоят дела с "третьей корзиной", так называемым "человеческим измерением".
"Такие насущные задачи, как содействие межкультурному диалогу, борьба с проявлениями неонацизма, исламофобии и христианофобии, защита прав нацменьшинств и верующих, вымараны из повестки дня. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека – пресловутое БДИПЧ – пренебрегает своими обязанностями и игнорирует беспредел неонацистского киевского режима, правящих кругов стран Прибалтики и Молдавии, которые принимают расистские законы и подвергают жестокой дискриминации местное русское население", - заявил он.
Как отметил министр, вместо заявленных целей БДИПЧ "штампует насквозь лживые доклады о "нарушении Россией международного гуманитарного права" в ходе украинского конфликта".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ОБСЕ превратили в механизм продвижения западных интересов, заявил Лавров
Вчера, 00:27
 
В мире Россия Вена Прибалтика Сергей Лавров ОБСЕ Бюро по демократическим институтам и правам человека
 
 
