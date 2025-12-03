https://ria.ru/20251203/lada-2059409558.html
Продажи новых Lada за 11 месяцев снизились на четверть
Продажи новых Lada за 11 месяцев снизились на четверть - РИА Новости, 03.12.2025
Продажи новых Lada за 11 месяцев снизились на четверть
Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам января-ноября 2025 года снизились на четверть в годовом выражении, в том числе в ноябре сократились на 27,6%,... РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам января-ноября 2025 года снизились на четверть в годовом выражении, в том числе в ноябре сократились на 27,6%, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
Согласно данным, приведенным в сообщении "Автостата
", в абсолютных цифрах продажи российской марки за 11 месяцев составили 298,4 тысячи штук против 399,2 тысячи годом ранее, в ноябре же на территории РФ
было реализовано 27,4 тысячи новых La
da против 37,9 тысячи в ноябре 2024 года.
Доля автомобилей Lada в продажах новых легковушек в России за январь-ноябрь составила 25%, что на 2,5 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре на отечественный бренд пришлось 21,4% от всех реализованных новых легковушек против 31% годом ранее.
По итогам ноября три модели Lada вошли в топ-10 российского рынка новых легковушек. Первое место традиционно заняла Granta с результатом 13 тысяч проданных экземпляров (-18,7%), а на третьем расположилась Vesta, которую в последний месяц осени купили 5,4 тысячи раз (-39,4%). Niva Legend замыкает десятку лидеров с результатом 3 тысячи проданных автомобиля (-24,4%).