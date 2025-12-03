Продажи новых Lada за 11 месяцев снизились на четверть

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам января-ноября 2025 года снизились на четверть в годовом выражении, в том числе в ноябре сократились на 27,6%, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").

Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.

Согласно данным, приведенным в сообщении " Автостата ", в абсолютных цифрах продажи российской марки за 11 месяцев составили 298,4 тысячи штук против 399,2 тысячи годом ранее, в ноябре же на территории РФ было реализовано 27,4 тысячи новы х La da против 37,9 тысячи в ноябре 2024 года.

Доля автомобилей Lada в продажах новых легковушек в России за январь-ноябрь составила 25%, что на 2,5 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре на отечественный бренд пришлось 21,4% от всех реализованных новых легковушек против 31% годом ранее.