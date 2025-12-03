Рейтинг@Mail.ru
Продажи новых Lada за 11 месяцев снизились на четверть - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/lada-2059409558.html
Продажи новых Lada за 11 месяцев снизились на четверть
Продажи новых Lada за 11 месяцев снизились на четверть - РИА Новости, 03.12.2025
Продажи новых Lada за 11 месяцев снизились на четверть
Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам января-ноября 2025 года снизились на четверть в годовом выражении, в том числе в ноябре сократились на 27,6%,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T07:06:00+03:00
2025-12-03T07:06:00+03:00
россия
автостат
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012313992_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_def103d85f84a8667e75ea90ecfd26c7.jpg
https://ria.ru/20251121/lada-2056499730.html
https://ria.ru/20251119/taksi-2056067889.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012313992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3e4b080ae08a70c84a197d97f5bcb9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, автостат, lada vesta
Россия, Автостат, Lada Vesta
Продажи новых Lada за 11 месяцев снизились на четверть

"Автостат": продажи новых Lada за 11 месяцев снизились на четверть

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Продажи новых автомобилей Lada в России по итогам января-ноября 2025 года снизились на четверть в годовом выражении, в том числе в ноябре сократились на 27,6%, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"АвтоВАЗ" к концу года соберет три тысячи автомобилей Lada Iskra
21 ноября, 08:27
Согласно данным, приведенным в сообщении "Автостата", в абсолютных цифрах продажи российской марки за 11 месяцев составили 298,4 тысячи штук против 399,2 тысячи годом ранее, в ноябре же на территории РФ было реализовано 27,4 тысячи новых Lada против 37,9 тысячи в ноябре 2024 года.
Доля автомобилей Lada в продажах новых легковушек в России за январь-ноябрь составила 25%, что на 2,5 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре на отечественный бренд пришлось 21,4% от всех реализованных новых легковушек против 31% годом ранее.
По итогам ноября три модели Lada вошли в топ-10 российского рынка новых легковушек. Первое место традиционно заняла Granta с результатом 13 тысяч проданных экземпляров (-18,7%), а на третьем расположилась Vesta, которую в последний месяц осени купили 5,4 тысячи раз (-39,4%). Niva Legend замыкает десятку лидеров с результатом 3 тысячи проданных автомобиля (-24,4%).
Lada Aura для такси - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"АвтоВАЗ" начал поставку седанов Lada Aura для такси
19 ноября, 17:05
 
РоссияАвтостатLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала