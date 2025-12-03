Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе двух подростков заподозрили в убийстве женщины - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/kuzbass-2059434787.html
В Кузбассе двух подростков заподозрили в убийстве женщины
В Кузбассе двух подростков заподозрили в убийстве женщины - РИА Новости, 03.12.2025
В Кузбассе двух подростков заподозрили в убийстве женщины
Двое подростков в городе Прокопьевске Кемеровской области задержаны по подозрению в убийстве женщины, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:26:00+03:00
2025-12-03T10:26:00+03:00
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
https://ria.ru/20251126/ubiystvo-2057685448.html
https://ria.ru/20251125/kriminal-2057534773.html
прокопьевск
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, прокопьевск, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе двух подростков заподозрили в убийстве женщины

В Прокопьевске двух подростков задержали по подозрению в убийстве женщины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 3 дек – РИА Новости. Двое подростков в городе Прокопьевске Кемеровской области задержаны по подозрению в убийстве женщины, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
Сообщение об обнаружении в Прокопьевске тела 36-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти поступило 2 декабря. По данному факту в следственном управлении Следственного комитета по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти женщины ее 14-летней дочери и ее 16-летнего знакомого.
Сотрудница СК России на месте убийства женщины на улице Ковалевской в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Петербурге задержали девочку, подозреваемую в убийстве матери
26 ноября, 13:01
"По данным следствия, 1 декабря 2025 года несовершеннолетние, находясь в квартире дома на улице Институтской, поочередно нанесли удары ножом в область головы и туловища матери 14-летней подозреваемой. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. С целью сокрытия преступления подозреваемые переместили тело в подвал дома, где оно позже было обнаружено сожителем погибшей", – сообщили в СУСК.
В ведомстве уточнили, что подростки задержаны. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Отмечается, что на учете в органах системы профилактики несовершеннолетние не состояли.
На месте происшествия в данный момент работают следователи и следователи-криминалисты СК. В ходе осмотра уже изъяты предполагаемые орудия преступления, допрашиваются свидетели.
"В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические и судебно-медицинские, которые должны установить причину смерти и психическое состояние несовершеннолетних в момент инкриминируемого им деяния. В ходе расследования будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка действиям (или бездействию) должностных лиц органов системы профилактики", – сообщили в СУСК.
Как в свою очередь сообщила пресс-служба прокуратуры региона, ведомство поставило на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства. "Кроме того, надзорным ведомством организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", – добавили в прокуратуре.
Сотрудники Следственного комитета РФ и полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Рязанской области подростков заподозрили в убийстве мужчины
25 ноября, 21:49
 
ПроисшествияПрокопьевскКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала