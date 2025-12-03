В Кузбассе двух подростков заподозрили в убийстве женщины

КЕМЕРОВО, 3 дек – РИА Новости. Двое подростков в городе Прокопьевске Кемеровской области задержаны по подозрению в убийстве женщины, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.

Сообщение об обнаружении в Прокопьевске тела 36-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти поступило 2 декабря. По данному факту в следственном управлении Следственного комитета по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти женщины ее 14-летней дочери и ее 16-летнего знакомого.

"По данным следствия, 1 декабря 2025 года несовершеннолетние, находясь в квартире дома на улице Институтской, поочередно нанесли удары ножом в область головы и туловища матери 14-летней подозреваемой. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. С целью сокрытия преступления подозреваемые переместили тело в подвал дома, где оно позже было обнаружено сожителем погибшей", – сообщили в СУСК.

В ведомстве уточнили, что подростки задержаны. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Отмечается, что на учете в органах системы профилактики несовершеннолетние не состояли.

На месте происшествия в данный момент работают следователи и следователи-криминалисты СК. В ходе осмотра уже изъяты предполагаемые орудия преступления, допрашиваются свидетели.

"В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические и судебно-медицинские, которые должны установить причину смерти и психическое состояние несовершеннолетних в момент инкриминируемого им деяния. В ходе расследования будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка действиям (или бездействию) должностных лиц органов системы профилактики", – сообщили в СУСК.